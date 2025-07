easyJet: trimestriels en ligne, mais prudence pour la fin de l'exercice information fournie par Cercle Finance • 17/07/2025 à 10:27









(Zonebourse.com) - easyJet a dévoilé jeudi des résultats trimestriels tout juste en ligne avec les attentes et prévenu que ses comptes annuels seraient affectés par la récente grève des contrôleurs aériens en France et par la remontée des prix du kérosène, des annonces qui pesaient sur le cours de son action dans les premiers échanges à la Bourse de Londres.



La compagnie aérienne à bas coûts indique avoir dégagé un bénéfice avant impôts de 286 millions de livres sur son troisième trimestre décalé clos fin juin, contre 236 millions sur la même période de l'exercice précédent, soit une hausse de 21%.



Son chiffre d'affaires trimestriel s'est accru de quasiment 11% à 2,9 milliards de livres, sous l'effet d'un trafic en hausse de 2,2% à 25,9 millions de passagers sur la base de 159.065 vols exploités au cours du trimestre contre 156.487 un an plus tôt.



Pour son exercice 2024/2025, qui se terminera fin septembre, easyJet déclare préfère un résultat en croissance par rapport à l'exercice précédent, avec un objectif de profit imposable établi à plus de 235 millions de livres, contre 190 millions au titre de l'exercice 2023/2024.



Le groupe prévient toutefois que la grève des contrôleurs aériens français, qui a conduit à l'annulation de nombreux vols début juillet, devrait impacter ses performances sur l'ensemble de l'exercice, tout comme le rebond des prix pétroliers qui a entraîné un renchérissement des coûts liés au carburant.



Suite à ces annonces, l'action décrochait de 7,5% jeudi matin, essuyant la deuxième plus forte baisse de l'indice STOXX Europe 600.





Valeurs associées EASYJET 496,600 GBX LSE -5,55%