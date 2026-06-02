EasyJet suscite l'intérêt de rachat, les investisseurs y voyant une bonne affaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Raechel Thankam Job et Ankita Bora

La compagnie aérienne low-cost britannique easyJet EZJ.L a attiré l'attention de la société d'investissement américaine Castlelake en vue d'un éventuel rachat. Alors qu'easyJet a qualifié le moment de "très opportun", les analystes estiment que sa faible valorisation, ses créneaux horaires dans les principaux aéroports et sa flotte stable en font une cible de rachat de choix, la compagnie ayant peiné à augmenter sa capitalisation boursière depuis la pandémie de COVID-19.

"Peu de gens peuvent résister à une bonne affaire", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef des marchés chez IG.

DES ACTIONS MOINS PERFORMANTES QUE CELLES DE LEURS CONCURRENTS

Les actions de la compagnie britannique ont sous-performé celles de ses concurrents tels que Ryanair RYA.I , ce qui la rend attractive pour des acquéreurs potentiels.

"EasyJet semble bon marché depuis un certain temps", a écrit Jaime Rowbotham, analyste chez Deutsche Bank, dans une note, ajoutant que les atouts potentiels pourraient être sa flotte, sa marge de manœuvre pour améliorer ses marges et son efficacité, ainsi que les créneaux aéroportuaires dont elle dispose.

"Ces dernières spéculations sur une offre d'achat devraient à nouveau faire grimper le cours de l'action easyJet."

BOOM DES VACANCES

Le succès de l'activité vacances et l'efficacité de la flotte d'Airbus ont soutenu les résultats, malgré les difficultés de la compagnie à augmenter son nombre de passagers alors qu'elle se situe entre ses concurrents low-cost et traditionnels comme AIG, l'opérateur de British Airways. EasyJet n'est par ailleurs pas directement exposée au Moyen-Orient, où les vols ont été perturbés par la guerre en Iran qui dure depuis trois mois.

Les analystes de Bank of America ont déclaré que le plan stratégique de Castlelake n'était pas clair, mais que la flotte de la compagnie aérienne pourrait présenter un intérêt. Ils ont estimé le prix d'un rachat à 6,50 £ par action easyJet.

Le cours le plus élevé de lundi, à 4,50 £ par action, valorisait easyJet à environ 3,4 milliards de livres sterling. Le titre affiche toujours une baisse d'environ 15 % sur l'année.

EasyJet fait l'objet de spéculations sur un rachat depuis des années, ses créneaux horaires dans les hubs aéroportuaires de Londres, Paris et Genève en faisant une cible de rachat intéressante pour les grands acteurs cherchant à étendre leur présence, malgré les défis concurrentiels que poserait toute transaction.

"PEU DE GENS PEUVENT RÉSISTER À UNE BONNE AFFAIRE"

Les coûts du kérosène ont grimpé en flèche depuis le début de la guerre en Iran fin février, affectant l'ensemble du secteur. Toutefois, sur le long terme, easyJet avait réussi à maîtriser ses coûts de carburant depuis la flambée provoquée par la pandémie, tandis que le revenu par siège-kilomètre disponible a augmenté.

L'analyste de Barclays, Andrew Lobbenberg, a averti que la demande sur le marché des voyages d'agrément court-courriers en Europe a été fortement affectée par le conflit, et a déclaré que les marges relativement faibles d'easyJet font que des facteurs externes défavorables pèsent lourdement sur les bénéfices.

M. Lobbenberg a ajouté que, bien qu'easyJet soit la compagnie aérienne la moins performante d'Europe cette année, ses actifs, notamment sa flotte, ses créneaux horaires et son activité de voyages organisés, étaient sous-évalués. Il a estimé leur valeur à plus de 11 livres sterling par action.

(1 $ = 0,7445 livres)