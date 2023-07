Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client easyJet: surperforme avec un relèvement de broker information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 16:02









(CercleFinance.com) - easyJet prend près de 1% et surperforme ainsi la tendance à Londres, soutenu par des propos de Stifel qui relève sa recommandation sur le titre de la compagnie aérienne à bas prix de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours de 650 pence.



Dans une note consacrée au secteur européen du transport aérien, pour lequel il s'attend à ce que des fusions-acquisitions 'apportent plus de rationalité', Stifel met en avant easyJet et Air France-KLM comme des 'idées de dynamique'.





