easyJet: Stifel relève sa recommandation information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 10:48

(CercleFinance.com) - Stifel relève sa recommandation sur easyJet de 'conserver' à 'achat', avec un objectif de cours de 650 pence, dans une note consacrée au secteur européen du transport aérien, pour lequel il s'attend à ce que des fusions-acquisitions 'apportent plus de rationalité'.



'Des capacités rationnelles, et non la vigueur de la demande, constituent le moteur le plus important pour les solides rendements et la rentabilité postpandémie', estime le broker, qui reconnait néanmoins que la demande demeure forte.



Dans ce contexte, Stifel met en avant easyJet et Air France-KLM comme des idées de dynamique, tandis que Lufthansa et Ryanair, eux aussi recommandés à 'achat', ont selon lui des fondamentaux à long terme sous-appréciés, et qu'il reste à 'conserver' sur IAG.