 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EasyJet reste en piste, Babcock prend l'eau
information fournie par AOF 22/06/2026 à 09:54

(Zonebourse.com) - BioArctic profite d'un accord de recherche avec Eli Lilly dans les maladies neurodégénératives, tandis que EasyJet reste portée par les spéculations autour de Castlelake. Dans le bas du tableau, Babcock recule malgré la croissance de son activité, pénalisé par un bénéfice annuel en retrait, tandis que plusieurs valeurs italiennes plient sous l'effet des détachements de dividendes.

Actions en hausse

BioArtic ( 5%) : la biotech suédoise signe un accord de recherche avec Eli Lilly dans les maladies neurodégénératives. BioArctic développera un nouveau candidat-médicament en combinant sa technologie BrainTransporter avec une molécule du laboratoire américain. L'accord prévoit un paiement initial de 30 MUSD et jusqu'à 770 MUSD de paiements d'étapes et des redevances sur les ventes potentielles.

Infineon ( 5%) : le spécialiste allemand des semi-conducteurs profite d'un relèvement d'objectif de cours spectaculaire signé Bernstein, qui passe de 74 à 102 EUR tout en maintenant sa recommandation à surperformance.

EasyJet ( 4%) : la compagnie aérienne britannique à bas coûts salue la publication d'une troisième offre de rachat rendue publique par le fonds américain Castlelake, valorisant le titre à 625 pence par action dans le cadre d'une opération globale de 6,3 MdsUSD. Le rejet réitéré par la direction laisse entrevoir la possibilité d'une surenchère.

Nordex ( 2%) : le fabricant allemand d'éoliennes grimpe après l'annonce de nouvelles commandes de 484 MW aux Etats-Unis, témoignant d'une demande soutenue sur le marché américain des énergies renouvelables. Cette prise de commandes significative renforce la visibilité sur le carnet de commandes du groupe.

ArgenX ( 2%) : la biotech belgo-néerlandaise profite du démarrage de suivi de BNP Paribas Exane à surperformance. Le broker fixe un objectif de cours ambitieux à 1 219 USD, traduisant sa confiance dans le potentiel du spécialiste des maladies auto-immunes.

Actions en baisse

Babcock International (-4%) : malgré un chiffre d'affaires en hausse, le groupe britannique d'aéronautique et de défense voit son bénéfice annuel reculer. Ce repli s'explique en partie par une charge liée au programme de frégates Type 31. L'entreprise maintient toutefois son cap et confirme ses perspectives à moyen terme.

Hera (-5%) : six valeurs de la Bourse de Milan font l'objet d'un détachement de dividende. Si STMicroelectronics tire son épingle du jeu avec une hausse de 2,07%, la tendance est au repli pour Leonardo (-0,89%), Poste Italiane (-3,66%), Snam (-3,51%) et Terna (-3,56%). Hera est également concernée par cette opération.

Copyright (c) 2026 Zonebourse.com - All rights reserved.

Valeurs associées

EASYJET
518,700 GBX LSE +2,92%
Copyright 2026 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

Cette analyse a été élaborée par AOF et diffusée par BOURSORAMA le 22/06/2026 à 09:54:00.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

BOURSORAMA est un établissement de crédit de droit français agréé par l'Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (« ACPR ») et par l'Autorité des Marchés Financiers (« AMF ») en qualité de Prestataire de services d'investissement et sous la surveillance prudentielle de la Banque Centrale Européenne (« BCE »).

Conformément à la réglementation en vigueur, BOURSORAMA établit et maintient opérationnelle une politique de gestion des conflits d'intérêts et met en place des mesures administratives et organisationnelles afin de prévenir, identifier et gérer les situations de conflits d'intérêts eu égard aux recommandations d'investissement diffusées. Ces règles contiennent notamment des dispositions relatives aux opérations financières personnelles afin de s'assurer que les collaborateurs de BOURSORAMA ne sont pas dans une situation de conflits d'intérêts lorsque Boursorama diffuse des recommandations d'investissement.

Le lecteur est informé que BOURSORAMA n'a aucun conflit d'intérêt pouvant affecter l'objectivité des analyses diffusées. A ce titre, le lecteur est informé qu'il n'existe pas de lien direct entre les analyses diffusées et les rémunérations variables des collaborateurs de BOURSORAMA. De même, il n'existe pas de liens financiers ou capitalistiques entre BOURSORAMA et les émetteurs concernés, en dehors des engagements contractuels pouvant régir la fourniture du service de diffusion.

Il est rappelé que les entités du groupe Société Générale, auquel appartient BOURSORAMA, peuvent procéder à des transactions sur les instruments financiers mentionnés dans cette analyse, détenir des participations dans les sociétés émettrices de ces instruments financiers, agir en tant que teneur de marché, conseiller, courtier, ou banquier de ces instruments, ou être représentées au conseil d'administration de ces sociétés. Ces circonstances ne peuvent en aucune manière affecter l'objectivité des analyses diffusées par BOURSORAMA.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • TIKEHAU CAPITAL : La consolidation peut se poursuivre
    TIKEHAU CAPITAL : La consolidation peut se poursuivre
    information fournie par TEC 22.06.2026 11:38 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. La valeur du RSI est inférieure à 50 : cela confirme la faiblesse des ... Lire la suite

  • Le directeur général de Pierre et Vacances-Center Parcs, Franck Gervais, à Chantilly, le 11 janvier 2024. ( POOL / LUDOVIC MARIN )
    Pierre et Vacances-Center Parcs visé par une offre de rachat par un fonds émirati
    information fournie par Boursorama avec AFP 22.06.2026 11:36 

    Le groupe touristique français Pierre & Vacances-Center Parcs a annoncé lundi faire l'objet d'une offre ferme de rachat de la part de la société d'investissement émiratie Mubadala Capital sur la totalité de ses actions. L'offre a reçu le soutien du conseil

  • STEF : La situation technique est plutôt incertaine
    STEF : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 22.06.2026 11:33 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Le géographe français Yves Lacoste pose près de la chaise à porteurs du navigateur La Pérouse, le 22 mars 2001 à la Société de Géographie de Paris ( AFP / JOEL ROBINE )
    Yves Lacoste, fondateur de l'école française de géopolitique, est mort
    information fournie par AFP 22.06.2026 11:31 

    Le géographe Yves Lacoste, disparu samedi à l'âge de 96 ans, était considéré comme le fondateur de l'école française de géopolitique grâce à un ouvrage iconoclaste publié en 1976 et devenu un classique: "La géographie, ça sert, d'abord, à faire la guerre". Lorsque ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
16,65 -34,45%
CAC 40
8 375,65 -0,54%
Pétrole Brent
79,41 +0,19%
KALRAY
8,58 -2,50%
GENFIT
10,9 +2,25%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank