Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EasyJet reporte la livraison de 24 Airbus Reuters • 09/04/2020 à 18:59









EASYJET REPORTE LA LIVRAISON DE 24 AIRBUS LONDRES (Reuters) - La compagnie aérienne à bas coûts britannique EasyJet a annoncé jeudi le report de la livraison de 24 avions commandés à Airbus et la convocation d'une assemblée générale de ses actionnaires, après de nouvelles critiques de son fondateur, Stelios Haji-Ioannou, sur sa stratégie de développement. L'annonce de ce report de livraisons intervient au lendemain de celle par Airbus d'une réduction de sa cadence de production face à la crise provoquée par la pandémie de coronavirus. Premier actionnaire d'EasyJet, Stelios Haji-Ioannou, souhaite que la compagnie annule purement et simplement une commande de 107 Airbus. Mercredi, il a réclamé un vote des actionnaires pour exclure deux membres du conseil d'administration. Pour le fondateur, les nouveaux appareils commandés sont inutiles au vu de l'impact de la pandémie sur le marché du transport aérien et leur achat, d'un montant global estimé à 4,5 milliards de livres (5,1 milliards d'euros), menace la survie même de la compagnie. EasyJet a immobilisé le mois dernier la totalité de sa flotte en raison des restrictions de circulation décidées pour tenter de freiner la propagation du COVID-19. Dans un communiqué, le directeur général, Johan Lundgren, assure que le report de livraisons décidé en accord avec Airbus se traduira par "un renforcement marqué de notre flux de trésorerie et une diminution marquée de notre programme d'investissement à court terme". Les 24 livraisons reportées étaient prévues initialement sur les exercices 2020, 2021 et 2022. En conséquence, la compagnie ne recevra aucun nouvel appareil au cours de l'exercice 2021 et elle pourrait en reporter de nouveau cinq prévues pour l'exercice 2022, en fonction de l'évolution du marché. La date de l'assemblée générale n'a pas été précisée dans l'immédiat. (Alistair Smout, version française Marc Angrand)

Valeurs associées AIRBUS Euronext Paris +1.99% EASYJET LSE +5.26%