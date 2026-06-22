EasyJet rejette une troisième offre de Castlelake et attend une meilleure proposition

EasyJet a refusé une troisième offre de rachat du fonds américain Castlelake valorisant la compagnie aérienne à environ 6,3 milliards de dollars, estimant que cette proposition ne reflétait pas correctement sa valeur. Selon le Financial Times, les principaux actionnaires du groupe britannique jugent qu'une amélioration d'au moins 600 millions de livres sterling serait nécessaire pour ouvrir de véritables négociations. Castlelake a rendu son offre publique après avoir dénoncé le manque d'engagement de la direction d'EasyJet dans les discussions.

D'après plusieurs investisseurs cités par le quotidien, une offre supérieure à 7 livres par action pourrait être considérée plus favorablement. À ce niveau, EasyJet serait valorisée à environ 5,3 milliards de livres sterling. La proposition initiale de Castlelake comportait également une composante en actions destinée à certains investisseurs, en complément de la partie en numéraire.

Cette approche intervient dans un contexte de consolidation du secteur aérien européen, où les compagnies cherchent à renforcer leur position après plusieurs années de fortes perturbations. La publication de l'offre a soutenu le cours de l'action EasyJet, les marchés anticipant soit une amélioration de la proposition de Castlelake, soit l'émergence d'autres acquéreurs potentiels intéressés par le groupe britannique.