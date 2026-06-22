EasyJet rejette une offre de 6,3 milliards de dollars alors que Castlelake rend ses projets publics

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'un commentaire d'analyste au paragraphe 3 et de précisions tout au long du texte)

* EasyJet a rejeté trois offres de rachat de Castlelake

* Castlelake propose un rapprochement au sein de l'UE afin de garantir la conformité réglementaire

* Castlelake prévoit également de proposer une alternative sous forme d'apport partiel en actions

* La date limite pour l'offre publique d'achat formelle est fixée au 26 juin

par Yamini Kalia

Castlelake a rendu public lundi son projet de rachat d’easyJet EZJ.L , évalué à 4,74 milliards de livres sterling (6,26 milliards de dollars), accentuant ainsi la pression sur le conseil d’administration de la compagnie aérienne low-cost, qui l’a aussitôt rejeté, le qualifiant d’“opportuniste” et contraire aux intérêts des actionnaires.

Castlelake, société basée à Minneapolis, qui est un investisseur majeur dans le secteur de l’aviation et gère environ 38 milliards de dollars d’actifs, a déclaré que cette démarche permettrait aux actionnaires d’easyJet d’évaluer les mérites de l’offre et de faire part de leur avis avant la date limite du 26 juin. “La pression sur le conseil d’administration va s’intensifier cette semaine”, a déclaré Dudley Shanley, analyste chez Goodbody Stockbrokers, à propos du prix d’offre proposé par Castlelake, à savoir 6,25 livres sterling par action. Les actions de la compagnie aérienne britannique, fondée en 1995 par l’entrepreneur anglo-chypriote Stelios Haji-Ioannou, ont progressé de plus de 5 % en début de séance pour atteindre 5,30 livres sterling, leur plus haut niveau depuis près d’un an.

“Le conseil d’administration estime que la troisième proposition constitue une tentative opportuniste visant à acquérir easyJet “à bas prix” et qu’elle n’est donc pas dans le meilleur intérêt des actionnaires d’easyJet”, a déclaré la compagnie low-cost dans un communiqué.

Castlelake a précisé que sa proposition bénéficiait du soutien de l’ancien directeur général de Malaysia Airlines, Peter Bellew, et d’un autre ressortissant de l’Union européenne, afin de surmonter d’éventuels obstacles réglementaires européens.

EASYJET SE CONCENTRE SUR SES OBJECTIFS EasyJet a déclaré se concentrer sur ses objectifs à moyen terme et sur le développement de son activité de voyages de loisirs , qui représente une part croissante de ses bénéfices malgré les incertitudes. L’offre de Castlelake, de 6,25 £ par action, présentée le 20 juin, représente une prime d’environ 57 % par rapport au cours de l’action easyJet du 29 mai, avant que le groupe américain ne fasse part de son intérêt , et fait suite à deux offres antérieures de 5,6 £ et 6,0 £.

Castlelake a indiqué que le “refus d’easyJet de s’engager de manière constructive” était l’une des raisons qui l’ont poussé à rendre publique cette offre, qui comprenait une alternative partielle en actions pour les investisseurs d’easyJet.

EXIGENCES DE L'UE EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Pour se conformer aux règles européennes en matière de propriété des compagnies aériennes, qui exigent que les transporteurs européens soient détenus majoritairement et contrôlés par des ressortissants de l’UE, Castlelake s’est associé à deux hauts dirigeants du secteur, Bellew et Mark Breen.

Castlelake a déclaré que la structure de propriété d’easyJet qu’elle proposait s’alignait sur les modèles utilisés par d’autres compagnies aériennes européennes pour se conformer à la réglementation, mais easyJet a fait valoir que la structure envisagée était “opaque” et ne constituerait pas une base valable pour évaluer l’offre.

Shanley a déclaré que les actionnaires d’easyJet pourraient être déçus en raison de l’absence d’un partenaire aérien européen.

Castlelake a précisé que son offre devrait être entièrement financée par une combinaison de fonds propres engagés et de dette, Goldman Sachs s’étant déclaré confiant quant à sa capacité à mobiliser les fonds nécessaires.

(1 $ = 0,7572 £)