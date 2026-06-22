EasyJet rejette une offre de 6,3 milliards de dollars alors que Castlelake rend publique sa proposition de rachat

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* EasyJet a rejeté trois offres de rachat émanant de Castlelake

* Castlelake propose un rapprochement au sein de l'UE pour garantir le respect de la réglementation

* Castlelake prévoit également de proposer une alternative sous forme d'apport partiel en actions

* La date limite pour le dépôt d'une offre publique d'achat formelle est fixée au 26 juin

* Le cours de l'action progresse jusqu'à 5,3 %, mais reste inférieur au prix de l'offre

(Ajout de détails sur le fondateur d’easyJet au paragraphe 8, d’un commentaire d’analyste au paragraphe 11, de détails sur les dirigeants aux paragraphes 15 et 16, ainsi que de précisions tout au long du texte) par Yamini Kalia

Castlelake a rendu public lundi son projet de rachat d’easyJet EZJ.L , évalué à 4,74 milliards de livres sterling (6,26 milliards de dollars), accentuant ainsi la pression sur le conseil d’administration de la compagnie aérienne low-cost, qui l’a aussitôt rejeté, le qualifiant d'“opportuniste” et contraire aux intérêts de ses actionnaires.

Castlelake, société basée à Minneapolis, qui est un investisseur majeur dans le secteur de l’aviation et gère environ 38 milliards de dollars d’actifs, a déclaré que cette démarche permettrait aux actionnaires d’easyJet d’évaluer les mérites de l’offre et de faire part de leur avis avant la date limite du 26 juin.

“La pression sur le conseil d’administration va s’intensifier cette semaine”, a déclaré Dudley Shanley, analyste chez Goodbody Stockbrokers, à propos de l’offre de Castlelake, présentée le 20 juin, de 6,25 livres sterling par action.

Castlelake a précisé qu’il s’agissait de sa troisième proposition, révélant que ses deux offres précédentes, respectivement de 5,6 et 6,0 livres sterling par action, présentées les 12 et 17 juin, avaient été rejetées.

L'action easyJet, société fondée en 1995 par l'entrepreneur anglo-chypriote Stelios Haji-Ioannou, a progressé de 5,3 % lundi à 10 h 30 GMT pour atteindre 5,30 £, son plus haut niveau depuis près d'un an. Le titre a progressé de 27 % depuis que Castlelake a annoncé, le 29 mai , qu’elle envisageait une éventuelle offre d’achat sur la compagnie aérienne. La dernière proposition de Castlelake représente une prime d’environ 57 % par rapport au cours de l’action easyJet au 29 mai.

ÉVALUATION ET DÉFIS POUR LES INVESTISSEURS

“Le conseil d’administration estime que la troisième proposition constitue une tentative opportuniste visant à acquérir easyJet “à bas prix””, a déclaré la compagnie aérienne dans un communiqué publié lundi. Elle a précisé qu’elle se concentrait sur ses objectifs à moyen terme et sur le développement de son activité de voyages de loisirs, qui connaît un grand succès, alors qu’elle doit faire face à l’impact de la guerre en Iran et à une baisse des réservations.

La compagnie aérienne vient s’ajouter à une liste croissante d’entreprises cotées à Londres qui ont attiré des acquéreurs étrangers en raison des valorisations relativement faibles de la Bourse de Londres par rapport aux marchés boursiers américains et autres. Le fondateur Stelios Haji-Ioannou, qui a quitté le conseil d’administration d’easyJet en 2010 mais reste le principal investisseur avec une participation d’environ 15 % détenue conjointement avec sa famille, a refusé de commenter. Il a déjà eu par le passé des conflits publics avec la direction au sujet des plans de croissance. Castlelake a déclaré que le “refus d’easyJet de s’engager de manière constructive” était l’une des raisons pour lesquelles l’offre avait été rendue publique, celle-ci comprenant une option partielle d’acquisition d’actions pour les investisseurs d’easyJet.

Shanley a déclaré que cette offre en actions pourrait viser Haji-Ioannou et sa famille.

Castlelake a précisé que son offre devrait être entièrement financée par des fonds propres et des emprunts garantis, Goldman Sachs s’étant déclaré confiant quant à sa capacité à mobiliser les fonds nécessaires.

EXIGENCES DE L'UE EN MATIÈRE DE PROPRIÉTÉ

Pour conserver une licence d’exploitation européenne, les transporteurs européens doivent, en vertu des règles de l’UE, être détenus et contrôlés majoritairement par des ressortissants de l’UE. Castlelake a précisé que sa proposition bénéficiait du soutien de l’ancien directeur général de Malaysia Airlines, Peter Bellew, et d’un haut dirigeant du secteur, Mark Breen, tous deux ressortissants de l’UE, afin de se conformer à ces règles. Ce partenariat marquerait le retour de Bellew chez easyJet, où il a occupé le poste de directeur des opérations de 2020 à 2022. Il avait quitté Ryanair RYA.I pour rejoindre easyJet, ce qui avait donné lieu à une action en justice pour violation de clause de non-concurrence qui avait par la suite été rejetée .

Breen est actuellement directeur général de la société Oneiros Aerospace, basée à Dublin, après avoir travaillé auparavant pour Oman Air.

EasyJet a indiqué que la structure d’offre serait détenue à 49 % par Castlelake et à 51 % par des ressortissants de l’UE et éventuellement d’autres investisseurs non divulgués.

Bellew n’a pas répondu aux demandes de commentaires, tandis que Breen a renvoyé les questions à Castlelake.

UNE STRUCTURE DE PROPRIÉTÉ “OPAQUE”

Castlelake a déclaré que la structure de propriété d’easyJet qu’elle propose s’aligne sur les modèles utilisés par d’autres compagnies aériennes européennes à des fins de conformité, mais easyJet a fait valoir que la structure envisagée était “opaque” et ne constituerait pas une base valable pour évaluer l’offre.

Shanley a déclaré que les investisseurs en actions d’easyJet pourraient être déçus en raison de l’absence d’un partenaire aérien européen.

Air France-KLM AIRF.PA et IAG ICAG.L , propriétaire de British Airways, sont depuis longtemps considérés comme des acquéreurs potentiels d’easyJet, mais un rachat s’avérerait difficile au regard des règles de concurrence actuelles de l’UE. Bien que le directeur général d’Air France ait déclaré il y a deux semaines que la compagnie pourrait envisager un accord si elle était sollicitée, celle-ci ne fait pas partie de l’offre soumise lundi.

($1 = 0,7572 £)