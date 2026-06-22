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EasyJet rejette l'offre de rachat de Castlelake pour la troisième fois
information fournie par Zonebourse 22/06/2026 à 08:51

La compagnie britannique à bas prix vient de repousser une troisième offre de rachat du fonds d'investissement américain, qui proposait 625 GBX par action.

Castlelake a été éconduit pour la troisième fois par easyJet. Le fonds américain a proposé 625 GBX par action, après avoir proposé 560 GBX puis 600 GBX. Le conseil d'administration d'EasyJet a encore refusé de négocier sur cette nouvelle base.

En conséquence, Castlelake a choisi de rendre son projet public, pour permettre aux actionnaires de se faire une opinion, avant l'échéance réglementaire du 26 juin. A cette date, conformément à la réglementation britannique sur les OPA, le fonds devra formaliser une offre ou perdre le droit de le faire pendant plusieurs mois (principe put-up or shut-up).

Une grosse prime sur les cours récents

Selon l'investisseur, le prix proposé représente une prime d'environ 59% par rapport au cours de clôture de 394,2 GBX observé le 28 mai, dernier jour de cotation avant que son intérêt pour easyJet ne soit rendu public. L'offre correspond également à une prime de 71% sur le cours moyen pondéré par les volumes enregistré entre le 16 avril et cette même date.

Outre la composante en numéraire, Castlelake envisage de proposer une alternative partielle en actions permettant à certains investisseurs de conserver une participation dans easyJet une fois la société retirée de la cote. Cette option resterait toutefois soumise à des plafonds de participation et à des restrictions de transfert.

L'opération pourrait toutefois se heurter à d'autres écueils, notamment le respect des règles européennes de propriété et de contrôle applicables aux compagnies aériennes. Pour répondre à ces exigences, Castlelake s'est associé à Peter Bellew et Mark Breen, deux investisseurs ressortissants de l'Union européenne disposant d'une expérience dans le secteur aérien.

EasyJet a clôturé à 504 GBX vendredi dernier.

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