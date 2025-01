easyJet: recul des pertes au cours du premier trimestre information fournie par Cercle Finance • 22/01/2025 à 09:52









(CercleFinance.com) - easyJet a annoncé mercredi avoir réduit ses pertes de moitié lors de son premier trimestre décalé, clos fin décembre, tout en se déclarant confiante dans sa capacité à atteindre les prévisions du consensus pour l'exercice 2024/2025.



A l'occasion d'un point d'activité, la compagnie aérienne a fait état ce matin d'une perte avant impôt de 61 millions de livres au titre des trois mois écoulés, à comparer avec un manque à gagner de 126 millions de livres un an plus tôt.



Cette perte s'inscrit globalement en ligne avec celle de 59 millions qui était envisagée par les analystes.



La saison hivernale est une période traditionnellement creuse pour les transporteurs aériens, qui tendent à générer leurs bénéfices pendant les trimestres d'été, bien plus intenses en termes d'activité.



Dans son communiqué, easyJet indique par ailleurs que que sa perte sur son premier semestre hivernal devrait être plus faible cette année que l'an dernier, grâce notamment à la baisse des prix du kérosène.



Sur le premier trimestre, son chiffre d'affaires a progressé de 11% pour s'établir à près de 2,04 milliard de livres, à la faveur d'une hausse de 7% du nombre de passagers transportés, qui a atteint 21,2 millions.



La compagnie britannique, numéro deux du segment 'low cost' en Europe derrière Ryanair, dit prévoir un résultat avant impôts sur l'ensemble de l'exercice conforme au consensus, qui vise actuellement un bénéfice annuel de 709 millions de livres.



Elle se dit également bien partie pour atteindre son objectif d'un résultat imposable de plus d'un milliard de livres sur le moyen terme.



A la Bourse de Londres, l'action easyJet perdait plus de 4% mercredi matin dans les premiers échanges, essuyant la plus forte hausse d'un indice FTSE 100 en hausse d'environ 0,2%.



Le titre avait grimpé de 10% en 2024, sur fond de reprise de la demande et d'une amélioration de ses performances financières.





