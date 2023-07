Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client easyJet: profit avant impôt record au 3e trimestre information fournie par Cercle Finance • 20/07/2023 à 10:38









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne à bas prix easyJet publie un profit avant impôts (PBT) record de 203 millions de livres sterling au titre de son troisième trimestre comptable, en amélioration de 317 millions par rapport à la même période de l'exercice précédent.



Une augmentation annuelle du revenu par siège de 23%, ainsi qu'une réduction de 2% du coût global par siège hors carburant et un PBT d'easyJet holidays de 49 millions font espérer au groupe britannique un résultat solide pour son exercice 2022-23.



Sur la base des tendances de réservations actuelles, easyJet s'attend à ce que son quatrième trimestre enregistre une nouvelle performance record en termes de PBT, précisant toutefois que l'ensemble du secteur connait des conditions difficiles cet été.





Valeurs associées EASYJET LSE -2.76%