easyJet prête à accepter une offre de Castlelake, mais les investisseurs restent prudents

L'action easyJet a atteint son plus haut niveau depuis quatre ans après que la compagnie a indiqué être disposée, sur le principe, à accepter une offre de rachat de 5,5 milliards de livres sterling présentée par le fonds américain Castlelake. Le conseil d'administration se dit ouvert à une proposition relevée à 6,90 livres par action, contre 5,60 livres initialement, ce qui pourrait conduire au retrait du groupe de la Bourse de Londres. Malgré cette avancée, le titre est resté nettement inférieur au prix proposé, signe que les marchés doutent encore de l'issue de l'opération.

Les principales interrogations portent sur les contraintes réglementaires européennes, qui imposent qu'une compagnie aérienne opérant dans l'Union européenne soit majoritairement détenue et contrôlée par des intérêts européens. Plusieurs analystes estiment que la structure envisagée par Castlelake devra démontrer sa conformité à ces exigences, tout en obtenant le soutien des actionnaires. Le fonds prévoit de détenir 49% du véhicule d'acquisition, les 51% restants revenant à deux dirigeants européens du secteur aérien, mais cette organisation devra encore convaincre les autorités compétentes.

Cette tentative de rachat intervient dans un contexte difficile pour le transport aérien, marqué par la hausse des prix du carburant et les tensions géopolitiques, qui alimentent les perspectives de consolidation du secteur. Depuis la révélation de l'intérêt de Castlelake, fin mai, l'action easyJet a gagné plus de 50%. Les analystes considèrent que l'offre représente une prime attractive, même si elle reste inférieure aux niveaux de valorisation atteints avant la pandémie. Castlelake dispose désormais jusqu'au 3 août pour déposer une offre ferme ou abandonner son projet.