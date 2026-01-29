 Aller au contenu principal
EasyJet: Perte plus marquée que prévu au T1, confiant sur les réservations d'été
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 13:07

Un passager passe devant un logo easyJet dans la zone d'enregistrement, lors d'une grève du personnel de cabine, à Barcelone

EasyJet a enregistré jeudi une perte ‍plus importante que prévu au premier trimestre, la compagnie aérienne britannique ayant ‌absorbé les coûts liés à son expansion stratégique vers les ​aéroports italiens, bien que le groupe ⁠ait déclaré que les réservations pour la saison estivale progressaient ⁠de ‍façon solide.

Le transporteur à bas ⁠prix a déclaré une perte d'exploitation de 76 millions de livres ​sterling (87,70 millions d'euros), contre une perte d'exploitation de 40 millions de livres ⁠sterling au premier trimestre ​de l'année dernière.

"Cette année, la période ​de réservation ​traditionnellement chargée de janvier a connu ​des niveaux ⁠records tant en volume qu'en chiffre d'affaires, les réservations continuant de se développer pour l'été 2026", a ‌déclaré EasyJet dans un communiqué.

(Joanna Plucinska à Londres et Rishab Shaju et Yadarisa Shabong à Bangalore, Mara Vîlcu pour la version française, édité par ‌Augustin Turpin)

