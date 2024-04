Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client easyJet: perte moins forte que prévu, le titre monte information fournie par Cercle Finance • 18/04/2024 à 10:34









(CercleFinance.com) - La compagnie aérienne britannique easyJet a fait part jeudi de son optimisme concernant les mois qui viennent après avoir annoncé une perte moins importante que prévu au premier semestre, ce qui soutenait son cours de Bourse.



La perte imposable de la compagnie à bas coûts est attendue entre 360 et 340 millions de livres sur le semestre clos fin mars, alors que les analystes la donnaient plutôt autour de 400 millions de livres.



Son chiffre d'affaires semestriel est quant à lui vu en progression de 22% à 3,27 milliards de livres, un chiffre là encore supérieur aux attentes du marché, qui visait 3,20 milliards.



Le transporteur britannique, qui dit bénéficier d'une solide demande, indique que son revenu par siège s'est accru de 8% au cours du deuxième trimestre.



Dans une note de réaction, les analystes de RBC font toutefois remarquer que ces chiffres ont été portés par le calendrier du week-end de Pâques, qui est tombé en mars cette année, ce qui signifie que ces bonnes performances se feront aux dépends du troisième trimestre.



Dans son communiqué, easyJet a reconnu qu'il n'anticipait qu'une 'légère progression' de son revenu par siège sur le trimestre en cours, mais aussi noté que son offre d'été (quatrième trimestre) était 'bien en avance' avec déjà 30% des capacités réservées.



L'action de la compagnie à bas coûts grimpait de 3,7% jeudi matin à la Bourse de Londres, signant la deuxième plus forte baisse de l'indice FTSE 100 qu'elle a réintégré le mois dernier.





Valeurs associées EASYJET LSE +3.34%