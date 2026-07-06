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easyJet ouvre la voie à la 5e offre de Castlelake, le titre s'envole
information fournie par Zonebourse 06/07/2026 à 10:14

La compagnie aérienne juge la proposition du fonds états-unien suffisamment attractive pour envisager de la recommander, sous réserve de la finalisation des conditions de l'opération. Le titre gagne déjà près de 10% à Londres.

easyJet annonce que son conseil d'administration et le fonds Castlelake sont parvenus à un accord de principe sur les principaux termes financiers d'une offre publique d'achat recommandée à 6,90 livres sterling par action en numéraire, assortie d'une alternative partielle en actions non cotées.

Après examen avec ses conseillers, le conseil d'administration indique qu'il serait disposé à recommander cette offre aux actionnaires si Castlelake annonce une offre ferme, conformément au Code britannique des acquisitions, et si l'ensemble des autres modalités est arrêté.

La proposition reste soumise à plusieurs conditions habituelles, notamment l'achèvement satisfaisant des audits, la signature de la documentation définitive et l'obtention des autorisations réglementaires, Castlelake s'engageant à déployer ses "meilleurs efforts" pour obtenir ces dernières.

Le délai fixé à Castlelake pour annoncer une offre ferme ou y renoncer a été prolongé jusqu'au 3 août 2026 à 17h. easyJet souligne qu'il n'existe aucune certitude qu'une offre ferme soit finalement présentée et recommande à ses actionnaires de ne prendre aucune mesure dans l'immédiat.

Le fonds Castlelake avait manifesté son intérêt pour easyJet à de multiples reprises depuis le début de mois de juin, faisant monter les enchères au fil des semaines : 5,60 GBP puis 6 GBP, 6,25 GBP, 6,50 GBP... et maintenant 6,90 GBP. Depuis la première offre, le titre a progressé de près de 40%, passant de 438 à 612 pence.

Réagissant à cette information, Bernstein a confirmé sa note "performance de marché" sur le titre easyJet, avec un objectif de cours inchangé à 450 GBp.

D'après le broker, l'offre de retrait de la cote formulée par un consortium mené par Castlelake pourrait déboucher, à terme, sur une séparation des principaux actifs d'easyJet, notamment sa flotte de plus de 200 appareils, son important carnet de commandes d'Airbus A320neo/A321neo, ses créneaux aéroportuaires dans plusieurs plateformes européennes stratégiques et son activité de voyages à forfait easyJet Holidays.

La note estime qu'un tel scénario contribuerait à resserrer durablement l'offre de capacités sur le marché intra-européen. Bernstein juge probable qu'une partie des avions commandés soit redirigée vers des compagnies hors d'Europe, tandis que les actifs repris par les grands transporteurs historiques seraient exploités avec une productivité inférieure à celle d'une compagnie point à point comme easyJet.

Cette évolution pourrait réduire la croissance des capacités européennes d'environ 0,5%, un effet jugé significatif sur un marché dont la croissance de long terme est estimée autour de 3% par an. Dans ce contexte, Bernstein considère que les principaux bénéficiaires seraient les autres compagnies aériennes européennes, en particulier les transporteurs à bas coûts comme Ryanair ou Jet2.

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