easyJet ouvre de nouvelles lignes France-Maroc
information fournie par Zonebourse 06/05/2026 à 16:11
easyJet annonce le lancement de deux nouvelles liaisons directes entre la France et Marrakech, au départ de Lille et Strasbourg. Les deux lignes ont été inaugurées le 3 mai 2026 et seront opérées toute l'année à raison de deux vols hebdomadaires.
Depuis Lille, les vols vers Marrakech sont programmés les mercredis et dimanches tandis que depuis Strasbourg, les rotations auront lieu les jeudis et dimanches.
La compagnie met en avant un temps de trajet d'environ 3h30 pour rejoindre la ville marocaine, destination phare du tourisme au Maroc.
Vers 16h, le titre gagnait plus de 7% à Londres, dans un contexte de fort reflux des cours du pétrole avec -6,6% pour le Brent et -3,5% pour le WTI.
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