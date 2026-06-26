easyJet : les enchères montent et le ton s'adoucit

(Zonebourse.com) - Les enchères continuent de monter autour d'easyJet. 5,60 GBP ? 6 GBP ? 6,25 GBP ? Hier la compagnie a rejeté la dernière offre du fonds américain à 6,50 GBP par action mais le ton a changé entre les deux parties.

Le 1er juin, la compagnie avait qualifié la première offre de Castlelake (5,60 GBP) d'"hautement opportuniste", alors que le titre pâtissait encore de la situation au Moyen-Orient et de la hausse des prix du carburant aérien. Mais à mesure que le temps passe et que le chèque grossit, la possibilité d'un accord entre les deux parties semble de plus en plus réaliste.

Preuve en est : hier, easyJet estimait que le fait de donner à Castlelake accès à des informations commerciales limitées pourrait déboucher sur une proposition plus attractive, reflétant mieux la valeur d'easyJet, ses perspectives et l'intérêt de ses actionnaires.

"easyJet est désormais disposée à dialoguer avec Castlelake et prête à communiquer des "informations commerciales limitées", confirme ce matin Pierre-Yves Gauthier, analyste en charge du dossier chez AlphaValue.

Le titre a progressé de près de 14% au cours des quatre dernières séances et, selon le broker, le marché a raison : "Il existe une réelle possibilité que Castlelake débourse une somme conséquente (disons 8 GBP par action, un niveau observé pour la dernière fois en 2022) pour obtenir le droit d'influer sur la stratégie d'une entreprise très solide."

En revanche, il prévient que le projet de Castlelake se heurtera "inévitablement" à des complications liées à la nationalité en ce qui concerne le contrôle effectif de la compagnie ; celle-ci doit en effet rester sous contrôle de l'UE pour pouvoir opérer librement des vols en Europe.

A ce jour, le fonds détient 2,14% de la compagnie.

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