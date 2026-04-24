easyJet lance 9 nouvelles lignes depuis la France pour l'hiver 2026
information fournie par Zonebourse 24/04/2026 à 11:15
easyJet annonce l'ouverture de neuf nouvelles liaisons au départ de la France pour l'hiver 2026, depuis Bordeaux, Nantes, Nice, Lyon et Paris-CDG. Cette expansion inclut plusieurs routes exclusives, notamment Nantes-Essaouira, Nantes-Bruxelles et Bordeaux-Gran Canaria.
Le programme comprend trois nouvelles lignes depuis Bordeaux (Agadir, Malaga, Gran Canaria), deux depuis Nantes (Essaouira et Bruxelles), ainsi qu'un renforcement domestique avec Lyon-Nice. Nice accueillera également une liaison inédite vers Le Caire, une première pour la compagnie au départ de la France.
Paris-CDG complète le dispositif avec deux nouvelles destinations : Le Caire et Southampton. La desserte de la capitale égyptienne sera ainsi opérée depuis deux villes françaises, marquant une étape stratégique pour easyJet.
Les vols seront lancés entre septembre et octobre 2026, avec des fréquences de deux rotations hebdomadaires selon les lignes. Les billets sont d'ores et déjà disponibles à la vente.
Reginald Otten, directeur adjoint d'easyJet pour la France, souligne que "l'obtention de nouveaux droits de trafic vers Le Caire marque une étape clé", illustrant l'ambition du groupe de renforcer l'accessibilité et la diversification de son réseau.
Le titre easyJet recule de 2,8% ce matin à Londres avec un repli de plus de 30% depuis le début de l'année dans un contexte de flambée des prix du carburant.
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