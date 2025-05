easyJet: en recul sur une perte au 1er semestre information fournie par Cercle Finance • 22/05/2025 à 11:37









(CercleFinance.com) - easyJet recule de plus de 3% à Londres, après la publication par la compagnie aérienne à bas prix d'une perte avant impôt de 394 millions de livres sterling au titre de son premier semestre 2024-25 (clos fin mars).



Le groupe britannique précise toutefois que cette perte, 'en ligne avec le consensus', ressort en légère amélioration en comparaison annuelle, lorsqu'ajustée d'un effet calendaire lié à Pâques (environ 50 millions de livres) et d'éléments exceptionnels.



easyJet anticipe pour l'exercice 'une croissance attractive des profits, tirée par une légère amélioration des résultats d'hiver, ainsi qu'une perspective de demande positive pour l'été soutenue par une hausse restreinte de la capacité au second semestre'.





Valeurs associées EASYJET 541,600 GBX LSE -4,07%