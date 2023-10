Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

easyJet: en recul après un point sur l'exercice écoulé information fournie par Cercle Finance • 12/10/2023 à 11:33

(CercleFinance.com) - easyJet lâche plus de 4% à Londres, après un point de la compagnie aérienne à bas coûts sur son exercice 2022-23, avec un profit avant impôt attendu entre 440 et 460 millions de livres sterling, là où Oddo BHF indiquait tabler sur 465 millions.



Le bureau d'études met aussi en avant des perspectives du groupe britannique pour son premier trimestre 2023-24 jugées 'en ligne avec les attentes', avec notamment des capacités en augmentation d'environ 15% en comparaison annuelle.



'La dynamique d'activité permet maintenant la fixation d'objectifs à moyen terme nouveaux et ambitieux', indique easyJet, qui vise ainsi plus d'un milliard de livres de profit avant impôt, avec une hausse d'environ 5% par an de ses capacités d'ici 2028.



Le groupe affiche aussi sa volonté d'acquérir de nouveaux appareils et de reprendre la distribution de dividendes, voulant ainsi redistribuer 10% de son profit avant impôt de 2022-23, puis 20% de celui de l'exercice suivant.