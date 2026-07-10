EasyJet donne son accord à l'offre de £5,7 mds d'Apollo

EasyJet EZJ.L a donné son accord de principe à une offre de rachat de 5,7 milliards de livres sterling (6,69 milliards d'euros) émanant d'Apollo Global

APO.N , a annoncé vendredi la compagnie aérienne low-cost britannique, rejetant ainsi la proposition de son concurrent Castlelake, dont le prix est plus bas.

L'offre de 7,15 livres par action formulée par Apollo est supérieure d'environ 3,6% à la dernière proposition de Castlelake et pourrait marquer le début d'une bataille pour le rachat de la compagnie aérienne cotée à Londres.

A la Bourse de Londres, vers 07h50 GMT, l'action easyJet grimpe de 13,26%, après avoir atteint en séance son plus haut niveau depuis près de quatre ans et demi, tout en restant en dessous du prix proposé par Apollo. EasyJet est en tête de l'indice FTSE Midcap .FTMCFTSE , qui avance de 0,45% au même moment.

Le conseil d'administration d'easyJet a dit ne plus être disposé à recommander la proposition de Castlelake, à 6,90 livres par action, sur laquelle les deux parties avaient pourtant trouvé un accord de principe quelques jours auparavant.

"L'offre en numéraire proposée permet un résultat plus avantageux aux actionnaires d’easyJet en leur garantissant une valeur en numéraire supérieure à celle de la dernière proposition de Castlelake", ont souligné easyJet et Apollo dans un communiqué conjoint.

Apollo doit désormais formuler une offre ferme sur easyJet d’ici le 7 août ou y renoncer. Castlelake, quant à lui, a jusqu’au 3 août pour se décider.

"Apollo croit en la stratégie actuelle d’easyJet visant à faire évoluer et à renforcer le modèle des compagnies aériennes low-cost", a-t-il le fonds américain.

(Rédigé par Yamini Kalia et Yadarisa Shabong; version française Matthieu Huchet; édité par Claude Chendjou)