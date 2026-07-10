easyJet désormais courtisée par Apollo, le titre s'envole (encore)

Le fonds d'investissement propose une offre supérieure à celle de Castlelake et obtient le soutien de principe du conseil d'administration de la compagnie aérienne, sous réserve d'un accord définitif sur les conditions de l'opération. Le titre poursuit son rallye haussier et s'adjuge 13,3% à Londres, à 666 pence.

easyJet annonce avoir conclu un accord de principe avec Apollo sur les principaux termes financiers d'une possible offre publique d'achat en numéraire portant sur l'ensemble de son capital, au prix de 7,15 GBP par action. Cette proposition valorise le capital dilué du groupe à environ 5,7 MdsGBP et représente notamment une prime de 81% par rapport au cours de clôture du 28 mai 2026.

Les actionnaires éligibles pourraient également choisir de réinvestir leurs titres dans le véhicule d'acquisition d'Apollo via une alternative en actions, dont les modalités restent à définir. Le financement de l'offre serait assuré par une combinaison de fonds propres apportés par Apollo et de dette, Barclays ayant indiqué être en mesure d'organiser ce financement.

Le conseil d'administration d'easyJet estime que les conditions financières de cette proposition sont suffisamment attractives pour envisager de la recommander aux actionnaires, sous réserve de la finalisation des autres conditions de l'opération. Il ne soutient désormais plus la proposition concurrente de Castlelake à 6,90 GBP par action.

L'annonce ne constitue pas une offre ferme. Apollo a jusqu'au 7 août 2026 pour annoncer une offre définitive ou renoncer à l'opération, conformément au Code britannique des acquisitions.

Les analystes jugent l'offre crédible

Réagissant à cette offre, Bernstein confirme son conseil "performance de marché" sur easyJet, avec un objectif de cours inchangé à 660 GBp. Le broker estime que l'offre d'Apollo à 7,15 GBP par action, supérieure à celle de Castlelake à 6,90 GBP, accroît les chances de voir la compagnie poursuivre sa trajectoire de croissance actuelle.

Selon le broker, cette opération renforce la crédibilité du scénario de développement d'easyJet, tout en restant exigeante sur le plan financier. Bernstein juge qu'"une restructuration très ambitieuse des coûts et un redressement des résultats, bien supérieurs à nos prévisions actuelles, seraient nécessaires pour que cette opération ait un sens à ce prix", estimant qu'une restructuration d'ampleur ou des cessions d'actifs seraient indispensables pour justifier la valorisation proposée.

La note souligne également que le principal obstacle demeure réglementaire, les règles européennes imposant qu'une compagnie opérant au sein de l'Union soit majoritairement contrôlée par des investisseurs européens, Apollo devra probablement s'entourer de partenaires européens. Bernstein considère toutefois qu'il s'agit du dernier véritable obstacle, les questions de concurrence ne constituant pas un sujet".

De son côté, RBC Europe confirme son conseil "performance de marché" sur le titre easyJet, avec un objectif de cours inchangé à 600 GBp.

Le bureau d'études estime que l'arrivée d'un second acquéreur est de nature à soutenir le titre. Il s'attend à une réaction positive du marché, reflétant "une probabilité plus élevée d'une acquisition ainsi qu'un prix potentiel plus élevé".

RBC reste toutefois prudent sur les perspectives d'une nouvelle surenchère. Le broker rappelle que Castlelake avait déjà relevé son offre initiale de 5,60 GBP à la demande du conseil d'administration et considère que "la possibilité d'une offre encore améliorée ne peut être exclue", tout en soulignant que certaines compagnies comparables présentent désormais une valorisation plus attractive.

Pour rappel, RBC avait récemment abaissé sa recommandation à "performance de marché". L'analyste précise que son objectif de cours de 600 GBp, fondé sur la valorisation des actifs nets, intègre déjà "une probabilité supérieure à 60% d'une acquisition", en retenant un prix de 7 GBP par action dans ce scénario.

Lors de la première offre de Castlelake, début juin, le titre easyJet évoluait autour des 4 GBP. Il évolue ce matin autour des 6,66 GBP.