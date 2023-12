EasyJet confirme à Airbus une commande de 157 appareils

La compagnie aérienne britannique EasyJet a confirmé mardi une commande de 157 Airbus destinés à être livrés d'ici à 2034, une transaction à près de 20 milliards de dollars au prix catalogue, selon le constructeur aéronautique.

( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )

"EasyJet a confirmé une commande ferme pour 157 appareils de la famille A320neo supplémentaires, après un accord de ses actionnaires", a précisé le géant industriel dans un communiqué.

Cette annonce concrétise un accord "conditionnel" pour les appareils, révélé le 12 octobre par la compagnie low-cost.

A l'époque, EasyJet avait indiqué qu'au prix catalogue de janvier 2018, et en incluant la conversion d'une commande existante de 35 A320neo en A321neo plus grands, cela représentait "19,9 milliards de dollars environ", hors rabais.

De même source, l'accord prévoit une option d'achat de 100 appareils supplémentaires.

Cette commande va "non seulement permettre à EasyJet de remplacer ses avions les plus anciens avec des appareils plus efficaces, un élément central de notre feuille de route vers zéro émission nette (de CO2, ndlr), mais aussi nous donner l'opportunité de croître de façon disciplinée", a déclaré le directeur général de la compagnie, Johan Lundgren, cité dans le communiqué mardi.

Selon EasyJet, ces appareils devront être livrés entre les exercices décalés 2029 et 2034.

En octobre, la compagnie avait précisé détenir déjà 69 A320neo et avoir une commande existante avec Airbus pour l'exercice 2028/2029 de 158 A320neo qui doivent encore être livrés, dans le cadre de son programme pour remplacer ses A319.

EasyJet avait annoncé fin novembre avoir renoué avec les bénéfices sur son exercice 2022/2023 grâce à "une performance record" pendant l'été et après trois années de pertes à la suite de la pandémie.

Elle a publié un bénéfice net de 324 millions de livres (374 millions d'euros) sur l'exercice achevé le 30 septembre, contre une perte de 169 millions de livres lors de l'exercice précédent.