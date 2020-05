Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client EasyJet cible d'une cyberattaque, les données de 9 millions de clients exposées Reuters • 19/05/2020 à 13:44









EASYJET CIBLE D'UNE CYBERATTAQUE, LES DONNÉES DE 9 MILLIONS DE CLIENTS EXPOSÉES LONDRES (Reuters) - La compagnie aérienne à bas coûts britannique EasyJet a annoncé mardi avoir été la cible d'une cyberattaque "très sophistiquée" ayant exposé les données d'environ neuf millions de ses clients et les informations bancaires de plus de 2.000 personnes. Selon l'enquête lancée par la compagnie, les pirates ont eu accès aux adresses électroniques et aux détails des voyages d'environ neuf millions de clients ainsi qu'aux données de carte bancaire de 2.208 passagers. "Il n'y a aucune preuve que quelque donnée personnelle que ce soit ait été détournée, cependant (...) nous sommes en contact avec les neuf millions de clients environ dont les informations de voyage ont été exposées afin de les conseiller sur la marche à suivre pour minimiser le risque d'hameçonnage éventuel", a précisé la compagnie. (Kate Holton, version française Myriam Rivet, édité par Jean-Philippe Lefief)

Valeurs associées EASYJET LSE -2.37%