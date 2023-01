Eastspring nomme un directeur régional adjoint pour l’Asie

(NEWSManagers.com) - Eastspring Investments, l’activité de la gestion d’actifs du groupe Prudential, vient d’annoncer la nomination de Faizal Gaffoor en tant que directeur régional adjoint Asie ainsi que directeur produits et des partenariats. Basé à Singapour, il sera rattaché à Wendy Lim, directrice régionale pour l’Asie et directrice mondiale de la distribution, du marketing et des produits.

Au sein de son nouveau poste, il sera chargé du développement d’Eastspring en Indonésie, en Malaisie et au Vietnam auprès de l’activité retail et institutionnelle. Il sera également responsable pour la gestion des relations avec les entités de Prudential Life.

Faizal Gaffoor arrive de UOB Asset Management (UOBAM), où il travaillait depuis près de 26 ans. Il y était dernièrement managing director et directeur marketing du groupe. Auparavant, il a été responsable des produits d’investissement régionaux et de la distribution chez Citibank.

Eastspring Investments comptait 222 milliards de dollars d’encours sous gestion au 30 juin 2022.