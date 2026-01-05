 Aller au contenu principal
Eastern Bankshares progresse après que Hovde a commencé à le couvrir avec une note de "surperformance"
information fournie par Reuters 05/01/2026 à 14:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

5 janvier - ** Les actions de la banque régionale Eastern Bankshares EBC.O augmentent de 2,5 % à 19 $ avant le marché

** Hovde Group commence à couvrir EBC avec une note de "surperformance" et attribue un objectif de 22,50 $, soit une hausse de 21,4 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** La société de courtage indique que la surperformance fondamentale combinée à la forte position d'EBC sur le marché du Massachusetts devrait se traduire par une valorisation en ligne avec les banques les plus performantes aux Etats-Unis.

** Avec la croissance du revenu des ménages de Boston qui devrait encore dépasser la moyenne nationale, Hovde voit une grande opportunité pour la croissance des dépôts à EBC en 2026 et au-delà

** Hovde s'attend également à ce que les activités de gestion de patrimoine d'EBC affichent une croissance continue, car les opportunités de ventes croisées abondent au sein de l'empreinte de HarborOne Bancorp, récemment acquise

** L'action EBC a augmenté de 1,5 % en 2025

EASTERN BANKSHAR
19,0600 USD NASDAQ +2,80%
