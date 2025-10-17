 Aller au contenu principal
Eastern Bankshares grimpe après que l'investisseur activiste HoldCo a augmenté sa participation
information fournie par Reuters 17/10/2025 à 15:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 octobre - ** Les actions de la banque régionale Eastern Bankshares EBC.O ont bondi de ~5% à 18,04 $ avant le marché

** L'investisseur activiste HoldCo Asset Management a acquis une position importante dans EBC, rapporte Reuters , citant des personnes familières du dossier et des documents

** HoldCo, qui a construit sa participation de 3% dans EBC au cours des derniers mois, fait pression pour une vente, peut-être à un voisin plus important, M&T Bank MTB.N .

** Ce mouvement intervient quelques semaines après que HoldCo a joué un rôle dans un accord de 11 milliards de dollars par lequel Fifth Third achètera Comerica, ayant poussé Comerica pendant des mois à se vendre

** 4 courtiers sur 5 évaluent le titre à "acheter" ou supérieur et 1 à "conserver"; PT médian de 22 $ - données compilées par LSEG

** A la dernière clôture, l'action EBC est restée stable depuis le début de l'année

Valeurs associées

EASTERN BANKSHAR
18,1700 USD NASDAQ +5,52%
M&T BANK
180,710 USD NYSE +0,94%
