East Capital recrute une directrice marketing

(NEWSManagers.com) - East Capital a recruté Jessica Scott en tant que directrice marketing et communication. L' intéressée vient de Santander Consumer Bank, où elle s' occupait de marketing stratégique en Europe du Nord. Son recrutement va permettre à Karin Hirn, associée et directrice du développement durable, de se concentrer entièrement à la gouvernance, à l' impact et à l' ESG. Cette dernière dirigeait la communication d' East Capital jusqu' à présent.