East Capital prend une participation dans Alquity

(NEWSManagers.com) - La société de gestion suédoise East Capital a acquis une participation de 10 % dans le spécialiste britannique de l' impact Alquity. Elle investit aux côtés de Martin Gilbert, le co-fondateur d' Aberdeen Asset Management, et des fondateurs d' Investible, un groupe australien spécialisé dans l' amorçage de sociétés, dont l' ampleur des investissements est resté confidentiel. Paul Robinson, le fondateur, et l'équipe de gestion conservent la majorité de la société de gestion.

Cette opération intervient dans le cadre d' une augmentation de capital de 3 millions de livres et d' un plan prévoyant qu' Alquity atteigne 3 milliards de dollars d' encours et une croissance de dix fois les revenus sur les cinq prochaines années. Alquity a été fondée en 2010 autour de l' ESG et de l' impact et gère aujourd'hui 120 millions de dollars, pour des revenus de 2,1 millions de dollars.

La prise de participation d' East Capital s' accompagne d' un partenariat stratégique. La société suédoise de 5,5 milliards d'euros d'encours et Alquity vont coopérer en matière de développement et de distribution sur certains marchés européens, ainsi que dans le domaine des opérations de fonds. East Capital AM SA au Luxembourg est ainsi nommé management company pour superviser l' administration et les services de conservation d' Alquity. De plus, les deux partenaires vont créer un comité ESG et impact.

East Capital va aussi aider Alquity à faire grandir sa Transforming Lives Foundation qui a donné plus de 2 millions de dollars et aidé plus de 60.000 personnes. La société britannique injecte 10 % de son chiffre d' affaires dans des projets de développement dans les régions dans lesquelles il investit.