EagleRock, société spécialisée dans le bassin du Permien, s'envole dès son introduction en bourse après une levée de fonds de 320 millions de dollars

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14 mai - ** Les actions d'EagleRock EROK.N , qui perçoit des redevances et des commissions sur la production pétrolière et gazière des terrains qu'elle contrôle dans le bassin permien, ont bondi de 28,8 % lors de leur entrée en bourse à New York

** Le titre a ouvert à 23 dollars l'action, contre un prix d'offre de 18,50 dollars

** La société EROK, basée à Houston, a vendu 17,3 millions d'actions au milieu de la fourchette de prix annoncée de 17 à 20 dollars par action, levant ainsi 320 millions de dollars lors de son introduction en bourse

** EagleRock détient et contrôle des terrains dans les régions du Delaware et de Midland du bassin permien, au cœur de l’industrie américaine du schiste au Texas et au Nouveau-Mexique, ainsi que des infrastructures pour la gestion de l’eau utilisée dans le processus de fracturation hydraulique

** Goldman Sachs, Barclays et J.P. Morgan ont agi en tant que chefs de file de l'opération