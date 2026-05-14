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EagleRock Land, société spécialisée dans le bassin du Permien, fait une entrée remarquée à la Bourse de New York et atteint une valorisation de 3 milliards de dollars
information fournie par Reuters 14/05/2026 à 19:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 7 à 9)

EagleRock Land EROK.N a atteint une valorisation d'environ 3 milliards de dollars après que les actions du propriétaire foncier du bassin permien ont bondi de 24,3 % lors de leur entrée en bourse jeudi à la Bourse de New York, signe d'une forte demande des investisseurs pour les introductions en bourse du secteur de l'énergie.

L'action de la société basée à Houston a ouvert à 23 dollars, contre un prix d'offre de 18,50 dollars. Elle a vendu 17,3 millions d'actions lors de son introduction en bourse, levant ainsi 320,1 millions de dollars.

Cette entrée en bourse intervient alors que le conflit au Moyen-Orient — qui a déclenché l'un des plus grands chocs énergétiques mondiaux de l'histoire — fait grimper les prix du brut et suscite un regain d'intérêt pour les actifs américains, incitant davantage de sociétés pétrolières et gazières à se lancer en bourse.

La semaine a été riche en nouvelles introductions en bourse, trois d'entre elles ayant levé plus d'un milliard de dollars. Le fabricant de puces d'IA Cerebras Systems et Blackstone Digital Infrastructure Trust devraient faire leur entrée aux côtés d'EagleRock, tandis que les actions de Fervo Energy ont bondi lors de leur introduction mercredi.

EagleRock détient et contrôle des terrains dans les régions du Delaware et de Midland du bassin permien, au cœur de l’industrie américaine du schiste au Texas et au Nouveau-Mexique, ainsi que des infrastructures permettant de traiter l’eau utilisée dans le processus de fracturation hydraulique, selon son site web.

La société génère des revenus en louant ces actifs et ces droits d'exploitation à des producteurs d'énergie et à des industries émergentes, parmi lesquels Chevron, Devon Energy, EOG Resources et Exxon Mobil, qui forent sur ses terres ou détiennent des permis pour le faire.

Parmi ses concurrents sur le marché public figurent LandBridge

LB.N , spécialisée dans le bassin permien, et sa filiale d'infrastructures hydrauliques WaterBridge WBI.N .

À la dernière clôture, les actions de LandBridge avaient progressé de près de 300 % par rapport à leur prix d'introduction en bourse de juin 2024, tandis que celles de WaterBridge avaient augmenté de près de 45 % par rapport à leur prix d'offre depuis leur cotation en septembre.

Le directeur général de la société, Greg Pipkin Jr., dirigeait auparavant la stratégie d'entreprise chez Infinity Natural Resources INR.N , qui est entrée en bourse en janvier de l'année dernière.

Fusions / Acquisitions

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LANDBRIDGE RG-A
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Pétrole WTI
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