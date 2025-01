Eagle Football : un coach portugais sur le banc de l'OL

AOF - EN SAVOIR PLUS

(AOF) - L'Olympique lyonnais, actuel sixième au classement de Ligue 1 de football, annonce la venue d'un nouvel entraîneur, Paulo Fonseca, trois jours après la mise à l'écart de Pierre Sage. "Ce choix, pris à l'unanimité par John Textor et l'ensemble de la direction sportive, s'inscrit dans la volonté de redonner à l'Olympique Lyonnais une ambition forte, tant sur la scène nationale qu'européenne", est-il écrit dans le communiqué, qui précise que "l'objectif principal [est] de participer à la Ligue des champions dès la saison prochaine".

