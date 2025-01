Eagle Football: transfert d'un joueur de Lyon à Côme information fournie par Cercle Finance • 13/01/2025 à 07:08









(CercleFinance.com) - L'Olympique Lyonnais annonce le transfert de son milieu de terrain Maxence Caqueret au club italien de Côme pour un montant de 16,5 millions d'euros, dont 1,5 million de bonus, assorti d'un intéressement de 7,5% sur un éventuel futur transfert.



Arrivé en 2011 à l'OL à l'âge de 11 ans, Maxence Caqueret a rejoint le groupe professionnel en 2019. Sous le maillot lyonnais, il a disputé 185 matches toutes compétitions confondues, dont une demi-finale de Ligue des Champions en 2020 face au Bayern Munich.





