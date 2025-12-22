EAGLE FOOTBALL GROUP : TRANSFERT DÉFINITIF DE SAËL KUMBEDI À WOLFSBURG

Lundi 22 décembre 2025 – 18h00
L'Olympique Lyonnais annonce le transfert définitif de Saël Kumbedi à Wolfsburg. Le club de Bundesliga a levé l'option d'achat fixée à 6 M€, assortie de bonus pouvant atteindre 2 M€, ainsi que d'un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future.
Arrivé en septembre 2022 en provenance du Havre, le défenseur international espoirs a disputé 62 rencontres toutes compétitions confondues avec l'OL, délivrant 5 passes décisives.
L'Olympique Lyonnais remercie Saël pour son engagement et son attitude exemplaire au club et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite en Allemagne.
|
EAGLE FOOTBALL GROUP
Tél : +33 4 81 07 55 00
Fax : +33 4 81 07 45 65
Email : finance@eaglefootballgroup.com
www.finance.eaglefootballgroup.com
|
Euronext Paris - compartiment B
Indices: CAC All-Shares – CAC Consumer Discretionary
Code ISIN: FR0010428771
Reuters: EFG.PA (ex OLG.PA)
Bloomberg: EFG FP (ex OLG FP)
ICB : 40501030 Services de loisirs
- SECURITY MASTER Key : lGqaZpxpYpjIy5qflJeamWhjaZtpmpaYl2ibk5dulpeXbJqWnZllbJ2WZnJmm25o
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95692-efg-20251222-kumbedi-fr.pdf
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer