EAGLE FOOTBALL GROUP : TRANSFERT DÉFINITIF DE SAËL KUMBEDI À WOLFSBURG

Lundi 22 décembre 2025 – 18h00

L'Olympique Lyonnais annonce le transfert définitif de Saël Kumbedi à Wolfsburg. Le club de Bundesliga a levé l'option d'achat fixée à 6 M€, assortie de bonus pouvant atteindre 2 M€, ainsi que d'un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future.

Arrivé en septembre 2022 en provenance du Havre, le défenseur international espoirs a disputé 62 rencontres toutes compétitions confondues avec l'OL, délivrant 5 passes décisives.

L'Olympique Lyonnais remercie Saël pour son engagement et son attitude exemplaire au club et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite en Allemagne.

