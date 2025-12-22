 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EAGLE FOOTBALL GROUP : TRANSFERT DÉFINITIF DE SAËL KUMBEDI À WOLFSBURG
information fournie par Actusnews 22/12/2025 à 18:00

Lundi 22 décembre 2025 – 18h00

L'Olympique Lyonnais annonce le transfert définitif de Saël Kumbedi à Wolfsburg. Le club de Bundesliga a levé l'option d'achat fixée à 6 M€, assortie de bonus pouvant atteindre 2 M€, ainsi que d'un intéressement de 10% sur une éventuelle plus-value future.

Arrivé en septembre 2022 en provenance du Havre, le défenseur international espoirs a disputé 62 rencontres toutes compétitions confondues avec l'OL, délivrant 5 passes décisives.

L'Olympique Lyonnais remercie Saël pour son engagement et son attitude exemplaire au club et lui adresse ses meilleurs vœux de réussite en Allemagne.

EAGLE FOOTBALL GROUP
Tél : +33 4 81 07 55 00
Fax : +33 4 81 07 45 65
Email : finance@eaglefootballgroup.com
www.finance.eaglefootballgroup.com 		Euronext Paris - compartiment B
Indices: CAC All-Shares – CAC Consumer Discretionary
Code ISIN: FR0010428771
Reuters: EFG.PA (ex OLG.PA)
Bloomberg: EFG FP (ex OLG FP)
ICB : 40501030 Services de loisirs

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : lGqaZpxpYpjIy5qflJeamWhjaZtpmpaYl2ibk5dulpeXbJqWnZllbJ2WZnJmm25o
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95692-efg-20251222-kumbedi-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

EAGLE FOOTBALL GR
1,580 EUR Euronext Paris -1,25%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • La Haute-commissaire à l'Enfance Sarah El Haïry a indiqué lundi avoir saisi la justice au sujet d'un site britannique accusé de commercialiser en ligne des poupées sexuelles d'apparence enfantine ( POOL / PATRICK KOVARIK )
    Poupées sexuelles: un site britannique signalé à la justice
    information fournie par AFP 22.12.2025 19:18 

    La Haute-commissaire à l'Enfance Sarah El Haïry a indiqué lundi avoir saisi la justice au sujet d'un site britannique accusé de commercialiser en ligne des poupées sexuelles d'apparence enfantine, quelques semaines après l'ouverture d'une enquête sur les pratiques ... Lire la suite

  • Un passant sur les berges de l'Hérault, qui a débordé suite aux fortes pluies à Laroque, le 22 décembre 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )
    Crues: le département de l'Hérault en vigilance rouge, Agde sous surveillance
    information fournie par AFP 22.12.2025 19:11 

    L'Hérault a été placé lundi en vigilance rouge par Météo-France pour des crues exceptionnelles avec des cumuls important de pluies qui font déborder le fleuve du département et menacent la ville côtière d'Agde. Cinq départements sont par ailleurs en vigilance orange ... Lire la suite

  • Des camions de pompiers devant l'usine chimique Elkem Silicones, après une explosion, le 22 décembre 2025 à Saint-Fons, dans le Rhône ( AFP / Manon BILLING )
    Quatre blessés dans une explosion dans une usine chimique près de Lyon
    information fournie par AFP 22.12.2025 18:48 

    Quatre salariés ont été blessés lundi, dont au moins deux grièvement, dans une explosion survenue en début d'après-midi dans l'usine chimique Elkem Silicones à Saint-Fons, dans la "vallée de la chimie" au sud de Lyon. Quatre heures après la déflagration, l'incendie ... Lire la suite

  • Un passant sur les berges de l'Hérault, qui a débordé suite aux fortes pluies à Laroque, le 22 décembre 2025 ( AFP / Sylvain THOMAS )
    Le département de l'Hérault placé en vigilance rouge pour les crues
    information fournie par AFP 22.12.2025 18:48 

    Météo-France a placé lundi le département de l'Hérault en vigilance rouge pour des crues exceptionnelles en aval du fleuve Hérault et autour d’Agde, et la Haute-Corse a été placée en vigilance orange après l'Aveyron, la Lozère, le Tarn et le Var pour crues ou pluie-inondation. ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank