EAGLE FOOTBALL GROUP : Transfert de Mathieu Patouillet à Al-Hilal
information fournie par Actusnews 08/09/2025 à 18:00

Lundi 8 septembre 2025 – 18h00

L'Olympique Lyonnais annonce le transfert de son gardien de but Mathieu Patouillet au club saoudien d'Al-Hilal pour un montant de 342 K€, assorti d'un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value future.

Agé de 21 ans, Mathieu Patouillet a été l'un des grands artisans du succès de l'OL en Coupe Gambardella 2022. Formé au club, il vient de réaliser deux prêts réussis en National sous les couleurs du FC Sochaux, où il a disputé 65 matchs.

Sous contrat avec l'Olympique Lyonnais jusqu'en juin 2026, l'international U20 français exprimait le souhait de bénéficier de davantage de temps de jeu afin de poursuivre sa progression.

L'Olympique Lyonnais souhaite beaucoup de réussite à Mathieu pour la suite de sa carrière en Arabie Saoudite.

EAGLE FOOTBALL GROUP
Tél : +33 4 81 07 55 00
Fax : +33 4 81 07 45 65
Email : finance@eaglefootballgroup.com
www.finance.eaglefootballgroup.com 		Euronext Paris - compartiment B
Indices: CAC All-Shares – CAC Consumer Discretionary
Code ISIN: FR0010428771
Reuters: EFG.PA (ex OLG.PA)
Bloomberg: EFG FP (ex OLG FP)
ICB : 40501030 Services de loisirs

Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…)

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93869-efg-08092025-transfert-patouillet-fr.pdf

