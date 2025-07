EAGLE FOOTBALL GROUP : TRANSFERT DE LUCAS PERRI A LEEDS UNITED

Lyon, le 26 juillet 2025

L'Olympique Lyonnais informe du transfert de son gardien de but Lucas Perri au club anglais de Leeds United pour un montant de 16 M€, auquel pourra s'ajouter 2 M€ de bonus ainsi qu'un intéressement de 10% sur la plus-value d'un éventuel transfert.

Arrivé en janvier 2024, en provenance de Botafogo, Lucas Perri a disputé 49 matches avec l'OL. Titulaire et décisif à plusieurs reprises en Coupe de France lors de ses premiers mois (défaite en finale face au Paris Saint-Germain), l'ancien portier de Nautico et de Sao Paulo a pris une autre dimension la saison passée. Auteur de 10 clean sheets en Ligue 1 (3 ème meilleur total), et nommé dans la catégorie meilleur gardien de buts aux trophées UNFP, Lucas Perri s'est illustré en étant l'un des portiers les plus efficaces du championnat de France.

Appelé à plusieurs reprises aux rassemblements de la sélection nationale, le joueur âgé de 27 ans va désormais relever un nouveau défi avec Leeds United, promu cette saison en Premier League.

L'Olympique Lyonnais, qui avait acquis 100% des droits du joueur (6,5 M€), tient à remercier chaleureusement Lucas pour son investissement, son professionnalisme et lui souhaite une très belle carrière.





