EAGLE FOOTBALL GROUP : PRET DE MAHAMADOU DIAWARA A ANVERS

Lundi 8 septembre 2025 – 20h30
L'Olympique Lyonnais informe du prêt payant de Mahamadou Diawara au Royal Antwerp jusqu'à la fin de la saison. Ce prêt d'un montant de 250 K€ inclut une option d'achat fixée à 3 M€, assortie d'un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value.
Depuis son arrivée en 2023, l'international français U19 a disputé 16 rencontres avec l'OL avant de terminer la seconde partie de la saison dernière en prêt au Havre, où il a contribué au maintien du club en Ligue 1.
L'Olympique Lyonnais souhaite une excellente saison à Mahamadou Diawara, toujours lié au club jusqu'au 30 juin 2028.
|
EAGLE FOOTBALL GROUP
Tél : +33 4 81 07 55 00
Fax : +33 4 81 07 45 65
Email : finance@eaglefootballgroup.com
www.finance.eaglefootballgroup.com
|
Euronext Paris - compartiment B
Indices: CAC All-Shares – CAC Consumer Discretionary
Code ISIN: FR0010428771
Reuters: EFG.PA (ex OLG.PA)
Bloomberg: EFG FP (ex OLG FP)
ICB : 40501030 Services de loisirs
- SECURITY MASTER Key : m5qaZMZtYZmXm2xqapponJZrZmmWyJXFbWScyWealJ+XaGySlG9pm5uaZnJknWxr
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .
Information réglementée :
Informations privilégiées :
- Opérations de l'émetteur (acquisitions, cessions…)
Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/93875-efg-08092025-pret-diawara-fr.pdf
