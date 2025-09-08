EAGLE FOOTBALL GROUP : PRET DE MAHAMADOU DIAWARA A ANVERS

Lundi 8 septembre 2025 – 20h30

L'Olympique Lyonnais informe du prêt payant de Mahamadou Diawara au Royal Antwerp jusqu'à la fin de la saison. Ce prêt d'un montant de 250 K€ inclut une option d'achat fixée à 3 M€, assortie d'un intéressement de 20% sur une éventuelle plus-value.

Depuis son arrivée en 2023, l'international français U19 a disputé 16 rencontres avec l'OL avant de terminer la seconde partie de la saison dernière en prêt au Havre, où il a contribué au maintien du club en Ligue 1.

L'Olympique Lyonnais souhaite une excellente saison à Mahamadou Diawara, toujours lié au club jusqu'au 30 juin 2028.

