EAGLE FOOTBALL GROUP : Michele Kang nommée présidente de l'Olympique Lyonnais

Michael Gerlinger devient directeur général

Lyon, le 30 juin 2025

L'Olympique Lyonnais (OL) a confirmé aujourd'hui des changements au sein de son équipe de direction, en nommant Michele Kang au poste de Présidente du club et Présidente-Directrice générale d'Eagle Football Group et Michael Gerlinger au poste de Directeur général du club.

Michele Kang, qui siège au Conseil d'administration de l'OL depuis 2023, a été nommée Présidente. Elle jouera un rôle actif dans le soutien à la direction exécutive de l'OL, notamment en dirigeant la procédure de recours du club auprès de la DNCG (Direction nationale du contrôle de gestion).

John Textor a démissionné de ses fonctions de direction au sein de l'Olympique Lyonnais, y compris du Conseil d'administration.

Michael Gerlinger, actuellement Directeur sportif d'Eagle Football Holdings, a été nommé Directeur général de l'Olympique Lyonnais. Figure très respectée dans l'administration du football européen, Michael apporte plus de deux décennies d'expérience dans les domaines de la gouvernance, des affaires réglementaires et des opérations sportives.

Michele Kang a déclaré :

« Nous entrons dans une période critique pour l'OL et je tiens à remercier John pour son engagement et sa vision qui ont permis au club de rejoindre la famille Eagle Football. Je me réjouis de travailler en étroite collaboration avec Michael, l'équipe de direction de l'OL et le Conseil d'administration afin de soutenir le club tout au long de la procédure devant la DNCG et au-delà. »

John Textor a déclaré :

« Je suis extrêmement fier de nos succès sportifs à l'OL, qui a réussi à reconstruire son équipe et à revenir dans les compétitions européennes ces deux dernières années, après une longue absence. Je suis reconnaissant envers tous les membres de l'OL pour leur dévouement pendant cette période exceptionnellement difficile. Michele est le choix idéal pour diriger l'OL dans la phase suivante et j'ai pleinement confiance en elle et en l'OL, qui sortiront plus forts sous sa direction. »

À propos de l'Olympique Lyonnais

Club de football fondé en 1950, l'Olympique Lyonnais a remporté 21 titres (dont le record de 7 titres consécutifs de Champion de France) avec l'équipe masculine du club, qui compte 28 participations en compétitions européennes ces 34 dernières années. Fort d'une académie de football régulièrement classée dans le Top 3 Européen, le club, propriété d'Eagle Football, évolue au Groupama Stadium, son enceinte 100% privée, ultra-moderne et multifonctionnelle inaugurée en janvier 2016.

Biographies

Michele Kang, Présidente du conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais

Michele Kang est une femme d'affaires, investisseuse et philanthrope américaine. Elle a consacré sa carrière à créer des entreprises qui remettent en question le statu quo, tout en aidant les autres à réaliser leur rêve américain grâce à sa propre réussite. Michele a rejoint le conseil d'administration de l'Olympique Lyonnais en 2023 et est la troisième actionnaire de l'OL ainsi que l'actionnaire majoritaire de l'équipe féminine, l'OL Lyonnes.

Michael Gerlinger, Directeur général de l'Olympique Lyonnais

Le Dr Gerlinger est surtout connu pour sa brillante carrière de 18 ans au FC Bayern Munich, où il a occupé le poste de vice-Président des activités sportives, dirigeant les opérations générales et économiques du département football professionnel. Il était également responsable de la mise en place de la planification numérique de l'effectif et de la planification financière, de l'optimisation du recrutement et des processus de transfert des joueurs. Dans le cadre des initiatives de collaboration du FC Bayern Munich, M. Gerlinger a dirigé la création d'un réseau multi-clubs et d'une joint-venture avec le Los Angeles FC, sous le nom de « Red & Gold Football », dont il est devenu le premier président.

EAGLE FOOTBALL GROUP

Tél : +33 4 81 07 55 00

Fax : +33 4 81 07 45 65

Email : finance@eaglefootballgroup.com

www.finance.eaglefootballgroup.com Euronext Paris - compartiment B

Indices : CAC All-Share – CAC Consumer Discretionary

Code ISIN : FR0010428771

Reuters : EFG.PA (ex OLG.PA)

Bloomberg : EFG FP (ex OLG FP)

ICB : 40501030 Services de loisirs