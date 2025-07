EAGLE FOOTBALL GROUP : L'Olympique Lyonnais reste en Ligue 1

Lyon, le 9 juillet 2025

L'Olympique Lyonnais se réjouit de la décision de la Commission Fédérale d'Appel de la DNCG du maintien du Club en Ligue 1. Elle fait suite à la présentation réussie de nouveaux éléments administratifs et des plans de la nouvelle direction et actionnaires du Club.

Nous tenons à remercier sincèrement ceux qui nous ont soutenus pendant cette période difficile, notamment les supporters, les joueurs, staff, employés, les partenaires et les élus.

Le soutien des personnes à l'intérieur et à l'extérieur du Club s'est révélé persuasif. Il nous a permis de prouver que toute la communauté OL dans son sens le plus large espérait une issue positive.

La nouvelle direction, avec le soutien et l'engagement des actionnaires et des prêteurs, a clairement indiqué qu'elle apporterait une gestion sérieuse, avec une structure de gouvernance autonome et solide.

Avant la nouvelle saison, nous allons maintenant concentrer tous nos efforts pour retrouver le succès sur les terrains de football.

Nous avons hâte de débuter cette nouvelle saison au Groupama Stadium. Michael Gerlinger et l'ensemble des équipes opérationnelles vont tout mettre en œuvre pour que le club performe au plus haut niveau du football.

Enfin, le résultat de la Commission Fédérale d'Appel de la DNCG signifie que nous remplissons également l'une des conditions pour prendre notre place légitime en Ligue Europa.

Michele Kang, Présidente de l'Olympique Lyonnais :

"La décision de la Commission Fédérale d'Appel de la DNCG est un énorme soulagement pour tous ceux impliqués dans le club, mais surtout pour les supporters et les joueurs. Je suis reconnaissante envers tous ceux qui nous ont soutenus pendant ces moments difficiles. Ils nous ont permis de présenter un dossier solide, aboutissant à notre rétablissement en Ligue 1.

La nouvelle direction et les structures de gouvernance qui ont été mises en place nous permettent de considérer cela comme un nouveau commencement pour l'OL, un commencement plus fort qui créera de grands succès pour nous sur et en dehors du terrain.

Nous Sommes l'Olympique Lyonnais !"









