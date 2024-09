EAGLE FOOTBALL GROUP (ex OL GROUPE) : Bilan des événements récents et perspectives

Bilan des événements récents

et perspectives

Lyon, le 23 septembre 2024,

À l'issue du mercato d'été 2024, Eagle Football Group (« EFG ») fait le bilan des événements récents et informe sur les perspectives à venir.

Au cours du printemps 2024, EFG a indiqué qu'il vendrait des actifs non essentiels (OL Vallée Arena et OL Reign). Par ailleurs, EFG avait pour objectif de générer d'importants revenus de cessions de joueurs et de réaliser d'importants achats de joueurs pendant le mercato d'été. Enfin, EFG devrait bénéficier des apports en capital de sa société mère, Eagle Football Holdings (« EFH »), qui elle-même travaille à la cession de sa participation de 45% dans Crystal Palace Football Club, et au lancement d'un processus formel d'introduction en bourse sur le New York Stock Exchange.

Ce qui suit résume les succès, les projets en cours et les défis pour la prochaine saison 2024/2025 :

Succès

Sous l'impulsion du nouvel entraîneur Pierre Sage, et avec l'arrivée de nouveaux joueurs lors du mercato d'hiver, l'Olympique Lyonnais a réalisé une nette amélioration de ses résultats sportifs. Grâce à sa 6e place en Ligue 1, à l'issue de la saison 2023/2024, le club a obtenu une qualification directe pour l'Europa League 2024/2025, améliorant significativement ses perspectives financières pour la saison ;

Conformément à sa stratégie de recentrage sur le football masculin, le 12 juin 2024, Eagle Football Group a cédé l'intégralité de ses parts dans OL Vallée Arena (société exploitant la LDLC Arena) ;

De même, le 17 juin, Eagle Football Group a cédé l'intégralité de sa participation dans son équipe féminine américaine, la franchise NWSL Seattle Reign FC (anciennement OL Reign).

Projets en cours

la société EFH, et non EFG, contrairement à ce qui avait pu être communiqué antérieurement, prévoit d'introduire ses actions à la Bourse de New York vers la fin de l'année 2024). Les capitaux issus de cette introduction en bourse devraient servir principalement à l'apport de fonds dans ses filiales clubs de football et académies (dont l'Olympique Lyonnais), ainsi qu'à rembourser une partie de sa dette ;

Le processus de vente de la participation d'EFH dans Crystal Palace FC a été engagé au début de l'été avec la banque d'investissement spécialisée dans la vente d'équipes sportives : Raine Group. À ce jour, EFH a reçu plusieurs offres de la part d'investisseurs qualifiés et en attend d'autres. La finalisation de la transaction devrait intervenir avant la fin de l'année 2024. Le produit de cette vente permettrait à EFH de réduire sa dette et fournir un fonds de roulement essentiel à ses clubs de football et aux initiatives de croissance associées.

EFH poursuit sa réflexion stratégique sur une réorganisation juridique des différentes entités du groupe, dont les clubs Botafogo, RWD Molenbeek, Crystal Palace et Eagle Football Group.

L'acquisition de RWD Molenbeek Future SA par EFG, annoncée précédemment, n'a pas encore été finalisée.

Défis

Au cours du mercato d'été, le Club a eu d'importantes opportunités de cessions de joueurs, mais n'a pas atteint ses objectifs, principalement en raison de la décision de certains joueurs de rester à l'Olympique Lyonnais. Le maintien de ces joueurs permet au club de garder une position concurrentielle solide pour la saison 2024/2025 au cours de laquelle il va disputer l'Europa League. Ainsi, le montant de cessions de contrats joueurs atteint environ 39 M€ pour cette période de mercato. Dans le même temps, dans l'objectif d'accroitre sa compétitivité pour la saison et l'avenir, le club a réalisé un montant important d'acquisitions de joueurs (environ 145 M€, prêts entrants inclus). Ainsi, la balance des transferts du mercato d'été est déficitaire d'environ 106 M€ ;

Pour la prochaine saison, à la suite de l'accord conclu entre DAZN et la LFP, Eagle Football Group, comme tous les autres clubs de Ligue 1, va subir une réduction significative des recettes des droits TV nationaux par rapport à l'année précédente.

Réduction des coûts et apports de capitaux

En raison des défis mentionnés ci-dessus, qui ont entraîné des difficultés de trésorerie au cours des dernières semaines, EFH a l'intention d'apporter à EFG dans les prochaines semaines, un financement de fonds de roulement (de l'ordre de 40 M€), dans le cadre d'une gestion de trésorerie centralisée au sein du groupe EFH, afin de lui permettre de faire face à ses obligations. De plus amples détails sur ces contributions feront l'objet d'une communication dans les prochaines semaines. Par ailleurs, EFH devrait également apporter des nouvelles sources de financement à EFG, grâce à la vente de sa participation dans Crystal Palace et au lancement d'un processus formel d'introduction en bourse sur le New York Stock Exchange. En parallèle, EFG va mettre en place un plan de rationalisation des coûts afin de s'adapter aux nouvelles réalités et perspectives de revenus de la Ligue 1 et démarrera prochainement des discussions avec les partenaires sociaux pouvant éventuellement aboutir à un plan de départ volontaire.









Tél : +33 4 81 07 55 00

Fax : +33 4 81 07 45 65

Email : finance@eaglefootballgroup.com

www.finance.eaglefootballgroup.com

Euronext Paris - compartiment C

Indices: CAC All-Share – CAC Consumer Discretionary

Code ISIN: FR0010428771

Reuters: EFG.PA (ex OLG.PA)

Bloomberg: EFG FP (ex OLG FP)

ICB : 40501030 Services de loisirs