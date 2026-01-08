 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

EAGLE FOOTBALL GROUP : ERRATUM : DECLARATION D'ACTIONS ET NOMBRE DE DROITS DE VOTE AU 30 JUIN 2025
information fournie par Actusnews 08/01/2026 à 12:40

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-8 du Code de Commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers :

Nombre total d'actions 175 873 471
Nombre réel de droits de vote 306 352 954
Nombre théorique de droits de vote
(y compris actions auto-détenues) 		318 491 542

Pour plus d'informations :

Tél : +33 4 81 07 55 00
Fax : +33 4 81 07 45 65
Email : finance@eaglefootballgroup.com
www.finance.eaglefootballgroup.com 		Euronext Paris - compartiment B
Indices : CAC All-Share – CAC Consumer Discretionary
Code ISIN : FR0010428771
Reuters : EFG.PA (ex OLG.PA)
Bloomberg : EFG FP (ex OLG FP)
ICB : 40501030 Services de loisirs

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : yHBtZ5lmapqXl2prkshlm2hqbW6WyGOWmZSbyGlxlZ+UZ25glJeVm5eVZnJmnWps
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com .

Information réglementée :
Total du nombre de droits de vote et du capital :
- Information relative au nombre total de droits de vote et d'actions composant le capital

Communiqué intégral et original au format PDF : https://www.actusnews.com/news/95856-efg-declaration-d_actions-et-nombre-de-droits-de-vote-30062025-fr.pdf

© Copyright Actusnews Wire
Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

Valeurs associées

EAGLE FOOTBALL GR
1,6400 EUR Euronext Paris +3,14%
© Actusnews.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank