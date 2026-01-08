EAGLE FOOTBALL GROUP : DÉCLARATION D'ACTIONS ET NOMBRE DE DROITS DE VOTE AU 30 SEPTEMBRE 2025

Conformément aux dispositions de l'article L. 223-8 du Code de Commerce et de l'article 223-16 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers :
|Nombre total d'actions
|175 873 471
|Nombre réel de droits de vote
|322 793 443
|
Nombre théorique de droits de vote
(y compris actions auto-détenues)
|334 937 861
Euronext Paris - compartiment B
Indices : CAC All-Share – CAC Consumer Discretionary
Code ISIN : FR0010428771
Reuters : EFG.PA (ex OLG.PA)
Bloomberg : EFG FP (ex OLG FP)
ICB : 40501030 Services de loisirs
