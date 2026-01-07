EAGLE FOOTBALL GROUP : COOPTATION DE NOUVEAUX ADMINISTRATEURS

Lyon, le mercredi 7 janvier 2026 – 20h30

Le Conseil d'administration d'Eagle Football Group, réuni le 6 janvier 2026, a pris acte des démissions de Mesdames Bethel Gotllieb (effective au 31 décembre 2025) et Camille Lagache (effective le 7 janvier), deux administratrices indépendantes en poste respectivement depuis septembre 2023 et décembre 2022. La Société tient à remercier chaleureusement ces administratrices pour leur engagement et le travail accompli auprès du groupe Olympique Lyonnais.

Il est en outre rappelé que les administrateurs suivants avaient démissionné depuis la dernière assemblée générale : Jamie Dinan (juin 2025), John Textor (juin 2025) et Mark Affolter (octobre 2025).

Le Conseil d'administration a décidé de procéder aux cooptations des administrateurs suivants :

Monsieur Stephen Welch – de nationalité australienne, disposant d'une expertise financière internationale, administrateur indépendant gérant Eagle Football Holdings Bidco (l'actionnaire de contrôle de la Société) – pour la durée de son mandat au sein d'Eagle Football Holdings Bidco ;

Madame Victoria Wescott – de nationalité britannique et française, ancienne avocate – en qualité d'administratrice indépendante ;

Monsieur Gilbert Saada – de nationalité française, disposant d'une solide expertise financière, qui a déjà siégé plusieurs années au Conseil d'administration de la Société en qualité d'administrateur indépendant puis censeur – en qualité d'administrateur indépendant.

Ces cooptations seront soumises à la ratification des actionnaires lors de la prochaine assemblée générale convoquée pour le 28 janvier 2026. Une présentation plus détaillée des nouveaux administrateurs figure dans le rapport du Conseil d'administration à ladite assemblée générale.

Les autres administrateurs démissionnaires n'ont pas été remplacés.

Le Conseil d'administration est désormais composé de 8 administrateurs, dont 4 administrateurs indépendants [1] , et 4 femmes.

Le Conseil s'est assuré qu'ainsi composé, il disposerait de toutes les compétences nécessaires à son bon fonctionnement et à l'exercice de ses missions.

Les Comités du Conseil seront remaniés dans les prochaines semaines.









[1] Debbie Andrews, Nathalie Dechy, Gilbert Saada, Victoria Wescott