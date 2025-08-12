EAGLE FOOTBALL GROUP : ARRIVÉE D'ADAM KARABEC EN PRÊT AVEC OPTION D'ACHAT JUSQU'À LA FIN DE LA SAISON

Mardi 12 août 2025
L'Olympique Lyonnais informe de l'arrivée d'Adam Karabec, en provenance du Sparta Prague, dans le cadre d'un prêt payant de 0,3 M€ jusqu'au 30 juin 2026. Ce prêt s'accompagne d'une option d'achat fixée à 3,5 M€, assortie de bonus pouvant atteindre 0,8 M€, ainsi qu'un intéressement complémentaire de 15% sur une éventuelle revente future.
Né à Prague, Adam Karabec s'est rapidement imposé comme l'un des milieux de terrain les plus prometteurs de sa génération en République tchèque, décrochant le titre du meilleur jeune joueur en 2020. Prêté la saison dernière à Hambourg en Bundesliga 2, ce grand gabarit d'1,87 m a réalisé une saison pleine avec 31 matches disputés, 3 buts inscrits et 7 passes décisives.
À seulement 22 ans, l'international espoir tchèque possède déjà une solide expérience en championnat et en Coupe d'Europe, où il a notamment affronté l'OL lors de la phase de groupes d'Europa League en 2021/2022.
L'Olympique Lyonnais est heureux d'accueillir Adam Karabec, dont les qualités physiques et techniques viendront renforcer l'équipe pour soutenir pleinement ses ambitions en Ligue 1 et en Europa League.
