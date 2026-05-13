EAGLE FOOTBALL GROUP : ACTIVITÉ DES NEUF PREMIERS MOIS DE L'EXERCICE 2025/2026

Total des produits des activités à 163,6 M€ contre 178,7 M€ en N-1.

Une performance commerciale (billetterie et partenariats) en hausse de +4,1 M€ (soit +8%).

Une baisse globale des produits des activités principalement liée à la baisse des droits TV

de Ligue 1 (-40%) consécutivement à la rupture anticipée du contrat DAZN/LFP,

et des revenus de trading en retrait de -11% sur la période.

Lyon, le 13 mai 2026

en M€ (du 1 er juillet au 31 mars) 31/03/26

9 mois 31/03/25

9 mois Var Var % Billetterie championnat et autres matchs 31,7 26,9 +4,8 +18% Billetterie Europe 4,2 4,1 +0,1 +3% Billetterie 35,9 31,0 +4,9 +16% Droits TV LFP-FFF 10,7 17,8 -7,1 -40% Droits TV UEFA 21,9 20,3 +1,6 +8% Droits TV et marketing 32,6 38,1 -5,5 -14% Partenariats-Publicité 21,8 22,6 -0,8 -4% Produits dérivés 10,2 9,7 +0,5 +6% Autres produits de la marque 7,5 8,3 -0,8 -10% Produits de la marque 17,7 17,9 -0,3 -2% Séminaires et visites 2,8 4,4 -1,6 -36% Grands évènements 1,7 7,5 -5,8 -77% Events 4,5 11,9 -7,4 -62% Produits des activités (hors trading joueurs) 112,5 121,5 -9,0 -7% Produits de cessions des contrats joueurs 51,1 57,2 -6,1 -11% Total des produits des activités (1) 163,6 178,7 -15,1 -8%

(1) IAP (Indicateur Alternatif de Performance) qui comprend les Produits des activités hors trading ainsi que les produits de cessions de contrats joueurs. Données estimées non auditées

1/ Produits des activités

Billetterie : 35,9 M€ (+4,9 M€ vs N-1, +16%)

Au 31 mars 2026, les revenus de Billetterie affichent une bonne performance, en progression de +4,9 M€ par rapport à N-1, soit +16%. Ils bénéficient par ailleurs d'un changement de méthode de comptabilisation des revenus Hospitalités [1] qui sont désormais reconnus en totalité sur la ligne Billetterie.

Droits TV et marketing : 32,6 M€ (-5,5 M€ vs N-1, -14%)

La participation du club jusqu'en 1/8 ème de finale d'Europa League génère des droits TV UEFA à hauteur de 21,9 M€ au 31 mars 2026 (20,3 M€ en N-1, avec une qualification en 1/4 de finale).

Sur le plan national, les droits TV LFP/FFF sont impactés par la forte baisse des droits TV nationaux, consécutivement à la rupture anticipée du contrat DAZN/LFP en juin 2025 et s'élèvent à 10,7 M€ avec un classement à la 4 ème place de Ligue 1 au 31 mars 2026 (contre 17,8 M€ en N-1 et la 7 ème place de Ligue 1).

Partenariats-Publicité : 21,8 M€ (-0,8 M€ vs N-1, -4%)

A méthode de comptabilisation comparable, les revenus de Partenariats-Publicité seraient en progression de +3,3 M €, soit +15%. A 21,8 M€ au 31 mars 2026, les revenus de partenariat-publicité subissent l'impact défavorable du changement de méthode de comptabilisation des revenus Hospitalités décrit plus avant (environ -4,1 M€ vs N-1).

Produits de la marque : 17,7 M€ (-0,3 M€ vs N-1, -2%)

Les produits dérivés progressent de +6% et s'élèvent à 10,2 M€, avec une bonne performance des revenus des boutiques. Les autres produits de la marque s'établissent à 7,5 M€ (8,3 M€ en N-1).

Events : 4,5 M€ (-7,4 M€ vs N-1, -62%)

Les revenus des Grands Évènements atteignent 1,7 M€, avec le concert d'Imagine Dragons le 3 juillet 2025. Au 31 mars 2025, l'activité avait été particulièrement dense avec onze matchs de football dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024 et un match France/Belgique dans le cadre de l'UEFA Nations League.

L'activité Séminaires et Visites subit l'impact de la conjoncture économique globale défavorable pour les entreprises en France, ainsi que la concurrence de nouveaux sites évènementiels à Lyon. Elle s'élève à 2,8 M€ (4,4 M€ en N-1).

Produits de cessions de contrats joueurs : 51,1 M€ (-6,1 M€ vs N-1, -11%)

Les produits de cessions de joueurs s'établissement à 51,1 M€, avec les cessions de Georges MIKAUTADZE à Villareal (22,2 M€), Lucas PERRI à Leeds (12,9 M€), Martin SATRIANO à Getafe (5,3 M€), Saël KUMBEDI à Wolfsburg (4,6 M€), ADRYELSON à Al Wasl (1,1 M€), Téo BARISIC à Rijeka (0,4 M€), Mathieu PATOUILLET à Al-Hilal (0,3 M€) et Jordan VERETOUT à Al-Arabi (0,0 M€), ainsi que des incentives et indemnités de prêts diverses pour un montant de 4,4 M€. Au 31 mars 2025, ils s'établissaient à 57,2 M€ avec les cessions Jake O'BRIEN à Everton (14,2 M€), Maxence CAQUERET à Come (12,6 M€), Orban GIFT à Hoffenheim (9,2 M€), Mamadou SARR à Strasbourg (9,2 M€), Jeffinho à Botafogo (4,8 M€), Mama BALDE à Brest (4,2 M€), ainsi que des incentives pour un montant de 2,9 M€.

2/ ÉVÈNEMENTS RÉCENTS ET PERSPECTIVES

Le lecteur est invité à se référer au communiqué de presse du 12 mai 2026 sur les résultats semestriels.

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[1] Une partie des revenus Hospitalités étaient reconnus sur la ligne Partenariats-Publicité au cours des exercices précédents, ce changement de méthode génère un impact de +4,1 M€ sur la ligne de revenus de Billetterie .