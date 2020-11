E4/DRSP, un contraceptif oral combiné innovant, soumis aux autorités réglementaires brésiliennes

Liège, Belgique, 17 novembre 2020 - 7:30 CET - Mithra (Euronext Bruxelles : MITRA), une société dédiée à la santé féminine, annonce aujourd'hui que le dossier d'enregistrement pour E4/DRSP, un contraceptif oral combiné contenant de l'estetrol (E4) et de la drospirénone (DRSP), a été soumis à l'Agence nationale de surveillance sanitaire (ANVISA) par le partenaire commercial de Mithra, Libbs, le leader de la santé féminine au Brésil.



Développé par Mithra, le produit candidat est composé de 15 mg d'estetrol (E4), , un oestrogène natif unique et de 3 mg de drospirénone (DRSP). L'E4 est produit par le fœtus humain, et passe dans le sang maternel à des niveaux relativement élevés pendant la grossesse.



Lire la suite