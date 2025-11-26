E.W. Scripps en hausse ; adoption d'une "pilule empoisonnée" après l'offre non sollicitée de Sinclair

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

26 novembre - ** Les actions du diffuseur E.W. Scripps

SSP.O sont en hausse de 0,5 % à 4,40 $ dans les échanges volatils de la matinée

** SSP adopte un plan de droits des actionnaires à durée limitée, communément appelé "pilule empoisonnée", après avoir reçu une offre d'acquisition non sollicitée et non contraignante ** Sinclair SBGI.O a récemment proposé d'acquérir SSP dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions

** SSP déclare que le plan de droits, qui entre en vigueur immédiatement, expirera le 26 novembre 2026

** Selon le plan de droits, si une entité acquiert la propriété effective de 10 % ou plus des actions de SSP, les autres actionnaires auront le droit d'acheter des actions de SSP avec une décote de 50 %

** En outre, si une partie non approuvée acquiert plus de 10 % des actions SSP et acquiert ensuite la société, les actionnaires existants de SSP peuvent acheter les actions de l'acheteur à moitié prix

** À la dernière clôture, les actions de SSP ont presque doublé depuis le début de l'année