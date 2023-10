Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client E.ON: travaille avec le DLR sur l'informatique quantique information fournie par Cercle Finance • 20/10/2023 à 12:20









(CercleFinance.com) - E.ON annonce travailler avec le Centre aérospatial allemand (DLR) autour d'application d'informatique quantique.



E.ON soutient désormais le projet d'application QMPC de la DLR Quantum Computing Initiative (DLR QCI), qui vise à améliorer et à simplifier la planification des missions spatiales utilisant l'informatique quantique.



' Je suis enthousiasmé par la collaboration avec le DLR sur l'informatique quantique : elle démontre à quel point une technologie exceptionnelle peut faire une réelle différence. Nous résolvons des problèmes de planification complexes, que ce soit dans l'exploration spatiale ou les véhicules électriques, ouvrons de nouvelles voies et façonnons l'avenir de l'énergie et de la mobilité', souligne Victoria Ossadnik, directrice du numérique et de l'innovation chez E.ON.





