E.ON: succès d'émissions obligataires en début d'année information fournie par Cercle Finance • 10/01/2025 à 08:43









(CercleFinance.com) - E.ON annonce avoir émis avec succès 1,75 milliard d'euros d'obligations dans les premiers jours de 2025, des transactions qui ont suscité une forte demande de la part des investisseurs avec un carnet d'ordres combiné de plus de 4,3 milliards.



Le groupe énergétique allemand précise qu'elles se composent d'un emprunt obligataire de 850 millions d'euros, à échéance avril 2033 avec un coupon de 3,5%, et d'une obligation verte de 900 millions, à échéance janvier 2040 avec un coupon de 4%.



'Après avoir couvert avec succès une grande partie de nos besoins de financement pour 2025 dès l'année dernière, nous avons maintenant sécurisé la plupart de ceux restants pour cette année à un stade précoce', souligne la CFO Nadia Jakobi.





